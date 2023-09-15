انت الان تتابع خبر جريمة صادمة هزت الرأي العام .. عروس وجدت مجردة من الملابس وهي تلفظ انفاسها الأخيرة في ليلة الدخلة بعدما مارس عريسها هذا الفعل الصادم معها على السرير والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في جريمة صادمة هزت الرأي العام، ارتكب شاب جريمة قتل بشعة بحق عروسته قبل أيام قليلة من حفل زفافهما المقرر. العريس الشاب الذي يدعى "ألكسندر فورونين" ويبلغ من العمر 26 عامًا، قام بتوجيه 83 ضربة متفرقة في جسد العروس.

وفي تفاصيل الحادث المروع، قام العريس بالاعتداء على عروسته "مارينا بانكراتوفا" التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وتركها مضرجة بالدماء على السرير. تعرضت العروس لجروح خطيرة، حيث عثر عليها شبه عارية بعد الهجوم الذي استمر لثلاث ساعات.

ووفقًا للأدلة التي تم عرضها في محكمة موسكو، فقد تعرض وجه العروس لتشوه شديد وكسر في الجمجمة نتيجة لضربة قوية بأداة غير معروفة، ربما كانت ساق كرسي أو رأس فأس حادة. كما كان جسمها مليء بالجروح، بعضها ناتج عن اللكمات والركلات.

بعد ارتكاب الجريمة، حاول العريس الهروب إلى الخارج، ولكن تم القبض عليه بسبب قيود السفر الوبائية. وبعد اكتشاف العروس المقتولة من قبل والدتها التي كانت تستعد لحفل الزفاف الذي كان من المقرر أن يقام قريبًا، تم إدانة العريس وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا.