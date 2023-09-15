انت الان تتابع خبر أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" المرعب في هذا الموعد والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكرت الأرصاد الجوية المصرية أنه من المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة من فصل الخريف.

ومن المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى منه في السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 ايلول الجاري.

وتقول عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، إنه لا يمكن التنبؤ خلال الفترة المقبلة بما إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، لكن مع بداية الخريف الذي يعد فصل التقلبات الجوية، من المتوقع أن تحدث عواصف جوية أخرى نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية التي تتسبب في حدوث تطرف مناخي بشكل كبير.

وأشارت منار إلى أن آخر مرة تعرضت فيها مصر لعاصفة التنين، كانت في عام 2020، موضحة أن منخفض التنين يواجه منخفضا باردا قادما على سطح البحر المتوسط، ويترتب عن مواجهة المنخفضين انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة، مع سقوط أمطار بكميات غزيرة.ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين، كما أن البلاد شهدت انخفاض ما يقرب من 6 درجات، بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن مصر تعرضت في عام 2020 لما يسمى "عاصفة التنين"، حيث شهدت البلاد هطول أمطار غزيرة وسيول في بعض الأحيان، مما تسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة وزيادة في نشاط الرياح. وأدت هذه العاصفة إلى حدوث خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى حدوث أمطار رعدية وسيول في القاهرة وعدد من المحافظات، مما أدى إلى حدوث خسائر بشرية ومادية وإغلاق المدارس من قبل الحكومة.

يحدث منخفض التنين نتيجة تقاء منخفض ليبيا الحار القادم من الصحراء الكبرى خلال فصل الخريف مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط. ونتيجة لهذا التقاء، تنخفض درجات الحرارة وتتكاثر السحب العالية والمتوسطة، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.