انت الان تتابع خبر خنقته العبره وبدموع ابكت الصخر.. طبيب ليبي يعترف بالحقيقه وهو يبكي بحرقة..هذا ما فعله الاعصار بهذا العدد من البشر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرض طبيب ليبي للانهيار خلال لقاء إعلامي ، بعدما وجه إليه سؤالاً عن عدد ضحايا الفيضانات المدمرة نتيجة الإعصار الذي ضرب ليبيا الأيام الماضية.

ظهر الطبيب في مقطع فيديو وهو يقف خارج إحدى المستشفيات الليبية، وقال: "نحتسب الأموات شهداء بإذن الله، أهلنا وأخواتنا بأعداد وأرقام هائلة."

وتابع الطبيب وهو يبكي منهاراً "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأردف: "لا نستطيع تقدير الأعداد ولكنها أكثر من 10 آلاف شخص."

يُذكر أنه كشفت وسائل إعلام أن الفيضانات المدمرة في ليبيا تسببت في مقتل ما لا يقل عن 8 آلاف شخص وأكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين، حيث امتلأت المشارح بالجثث بشكل فاق طاقتها، ولم تعد بعض المستشفيات تعمل.