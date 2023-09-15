وقع الفأس في الرأس.. شاب أردني مريض شاهد أخته تمارس هذا الشيء في غرفتها فلم يتحمل وجلب سكينه فورًا.. لن تصدق ما فعله بها وزلزل المملكة!

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الرياض - روايدا بن عباس - ذكر مصدر أمني اليوم الأربعاء أن رجلاً في الثلاثينات من عمره يُعاني من اضطرابات نفسية قام بطعن شقيقته في يدها ورجلها باستخدام أداة حادة في منطقة حي نزال في العاصمة عمان.

وأفاد المصدر أن فرق الدفاع المدني قدمت الإسعافات الأولية للمصابة ونقلتها إلى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم. ووصف المصدر حالة المصابة بأنها متوسطة، في حين تم القبض على الجاني وتم تسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.