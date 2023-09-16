انت الان تتابع خبر اقضي على النسيان من اول لحظة معجزة ربانية حيرت الطب الحديث .. هذه العشبة السحرية تقوي الذاكره وتجعلها فولاذيه .. وترجع الشايب شباب بفترة قليلة.. تعرف عليها الان!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تُعد الجنسنج واحدة من أنواع الأعشاب البطيئة النمو والنباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية. تنمو وتنتشر هذه النبتة عادة في المناطق ذات المناخ البارد. وتتميز الجنسنج بخصائصها العلاجية، وتدخل في تركيب العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل.

أظهرت بعض الدراسات أن تناول مليليجرام من مستخلص الجنسنج لمدة 8 أسابيع يقوي الجهاز المناعي، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض. وأكدت دراسة أخرى أن الجنسنج يعزز الجهاز المناعي لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للجراحة أو العلاج الكيماوي. وتمت تجربة هذه النبتة يوميًا لمدة عامين على 39 شخصًا كانوا يتعافون من استئصال ورم المعدة.

وأشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الجنسنج لديهم فرصة أعلى بنسبة 35٪ للعيش بدون أمراض لمدة خمس سنوات بعد العلاج الجراحي، وبنسبة بقاء أعلى بنسبة 38٪ مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه.

وأشارت بعض الأبحاث إلى أن الجنسنج يمكن أن يساهم في تخفيف بعض أعراض سن اليأس وتقليلها، وتحسين جودة الحياة عن طريق تقليل التعب والاكتئاب والهبات الساخنة، واضطرابات النوم.

ويعتبر الجنسنج أيضًا مفيدًا للبشرة، حيث يساعد على تحسين صحة البشرة ومرونتها ويمنحها مظهرًا شابًا ومشرقًا.

وفقًا لبعض الدراسات، يعتبر الجنسنج أحد الأعشاب المهمة لصحة البشرة، حيث يساهم في علاج حب الشباب وتصبغات الجلد، بالإضافة إلى قدرته على تجديد خلايا الجلد المتضررة.

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