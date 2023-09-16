انت الان تتابع خبر سماء المملكة تنذر بالويل ... الزعاق يخرج عن طوره ويكشف أنباء كارثية ومهلكة.. ويحذر المواطنين في هذه المناطق لا تبقوا في منازلكم لأنها هشة أمام الكارثة القادمة..هل هي عاصفة دانيال.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

وذكر المركز على حسابه في "تويتر"، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم بلغت 47 درجة مئوية في الدمام بالمنطقة الشرقية. وتجاوزت درجة الحرارة العظمى في مدن الرياض ومكة المكرمة وبريدة ووادي الدواسر والدهناء 44 درجة مئوية، في حين سجلت المدينة المنورة 43 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة في معظم الأنحاء. وحذر المركز من ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ونصح الجميع باتباع تعليمات السلامة الصحية. وأكد المركز أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.