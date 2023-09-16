انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل بظهور خادش للحياء بملابس السباحه بعد طلاقها مع مجموعه شباب و تقهر طليقها تامر حساني برفقة هؤلأ ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل في صورة جديدة على حسابها في موقع إنستغرام، حيث كانت تستمتع بوقتها في المسبح مع بناتها. وقد ارتدت بوسيل مايوه أسود يظهر منه الجزء العلوي فقط، وكان شعرها مبللاً.

حازت الصورة على إعجاب المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بجمالها وتمنوا لها السعادة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها بعد طلاقها من الفنان تامر حسني.

ومع ذلك، انتقد البعض اختيارها لملابس السباحة الجريئة، خاصةً أنها كانت في مسبح مختلط وظهرت في الصورة مجموعة من الشباب في الخلفية. وسأل البعض عما إذا كانت تهدف إلى إثارة غضب تامر حسني الذي يشتهر بحرصه على احتشام زوجته السابقة والالتزام بالعادات والتقاليد.

من ناحية أخرى، قرر تامر حسني الاحتفاظ بصمته وعدم التعليق على صورة زوجته السابقة في المايوه، حيث يسعى الفنان للابتعاد عن عرض حياته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تشتعل الأزمة بين الثنائي

يذكر أن بسمة بوسيل أثارت أزمة كبيرة على حسابها في إنستغرام بعد أن احتفل تامر حسني بزفاف مديرة أعماله هالة عمر. وقد كتبت بوسيل منشورًا طويلًا انتقدت فيه هالة ووصفتها بـ"خرابة البيوت"، وانتقدت تامر لأنه يحتفل مع الشخص الذي تسبب في تدمير عائلته وأولاده، على حد تعبيرها. ثم أعلنت أنها حظرت طليقها نهائيًا على حسابها في إنستغرام.

في تقريرها الأخير، كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن بعض التفاصيل المثيرة في الأزمة التي تعيشها الفنانة بسمة بوسيل وزوجها الفنان تامر حسني. وأكدت الأحمدية أن تامر حسني هو إنسان رائع ومحترم ولم يخن زوجته على الإطلاق، على عكس ما يتردد من شائعات غير صحيحة. ومع ذلك، أشارت الأحمدية إلى أن بسمة بوسيل هي امرأة متطلبة للغاية ولا تحترم خصوصية العلاقة الزوجية، حيث تنشر خلافاتها وأسرارها الشخصية بشكل علني. وهذا ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بينهما ويزيد من التوتر في العلاقة.

ومن المعروف أن تامر حسني وبسمة بوسيل يعتبران من أبرز الثنائيات الفنية في الوطن العربي، حيث تجمعهما العديد من الأعمال الناجحة التي حققت شهرة كبيرة. إلا أن الأزمة الحالية قد تهدد استمرار هذه العلاقة الفنية وتؤثر على أعمالهما المستقبلية. ومن المهم أن يتمكن الثنائي من حل الأزمة بشكل سريع ومناقشة الخلافات الزوجية بطريقة بناءة ومحترمة.

فقد أثبت تامر حسني مرارًا وتكرارًا أنه إنسان رائع ومحترم، ومن الضروري أن تتعلم بسمة بوسيل كيفية احترام خصوصية العلاقة الزوجية وعدم تعريضها للعلن. في النهاية، يجب أن يتذكر الثنائي أن العلاقة الزوجية تحتاج إلى الاحترام والثقة المتبادلة والتفاهم، وعليهما أن يعملان معًا على تجاوز الأزمة وبناء علاقة أقوى وأكثر استقرارًا.