انت الأن تتابع خبر مرعب للغاية.. شاب تناول وجبة معكرونة وتوفي من فوره بطريقة مخيفة اذهلت جميع الاطباء.. وهذا ما اكتشفه الأطباء بالمعكرونة وجعلهم يقررون منع تناولها نهائياً!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي شاب بلجيكي يبلغ من العمر 20 عاماً بعد مضي عدة ساعات من تناوله وجبة معكرونة بصلصة الطماطم التي تُركت خارج الثلاجة لمدة 5 أيام. ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، غادر الشاب المنزل لممارسة الرياضة بعد تناول الوجبة، إلا أنه عاد بعد 30 دقيقة بسبب شعوره بالصداع وآلام البطن والغثيان. وبعد وصوله للمنزل، قام بالتقيؤ لعدة ساعات وتعرض لنوبتي إسهال مائي في منتصف الليل قبل أن يفارق الحياة.



وأظهرت الفحوصات التي أجريت بعد الوفاة أن الشاب لم يتناول أي أدوية ولم يشرب سوى الماء. وتبين أن سبب الوفاة هو التسمم الغذائي الناجم عن وجود بكتيريا العصوية الشمعية في بقايا وجبة المعكرونة.