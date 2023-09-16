انت الان تتابع خبر بالفيديو: وائل جسار يخرج عن صمته ويفضح حسام حبيب وتوتره..هذا ما فعله بشيرين عبد الوهاب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان وائل جسار حقيقة الأنباء التي وردت في الوانة الأخيرة بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حام حبيب وتور العلاقة بينهما.



وأكد وائل جسار خلال تصريحات صحفية أن علاقتهما ليست متوترة على الإطلاق، بل هما يعيشان حياة سعيدة ومستقرة معًا. وأضاف جسار أن حام حبيب يهتم بشيرين ويحبها جدًا، وهي أيضًا تحبه وتهتم به بشكل كبير. وأكد جسار أن كل الأقاويل حول توتر علاقتهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار وائل جسار إلى أنه يعتبر حام حبيب وشيرين عبد الوهاب كأخوته، وأنه يحبهما بشكل غير طبيعي. وأكد أن علاقتهما جيدة جدًا وأنه يقدرهما على المستوى الشخصي.



وفي سياق آخر، أعلن وائل جسار أنه يعمل حاليًا على أغنية جديدة باللهجة المصرية وبطابع رومانسي. وأكد أنه يتعاون في هذه الأغنية مع الملحن أحمد زعيم. ونفى جسار أيضًا وجود خلاف بينه وبين الفنان صابر الرباعي، مؤكدًا أنهما يتمتعان بصداقة قوية ولا يوجد أي خلاف بينهما.

وعلق وائل جسار على الشائعات التي انتشرت حول وقوع شجار بينه وبين صابر الرباعي قائلاً "أعوذ بالله... صابر حبيبي وأخي، ولدينا صداقة قوية. كل ما يتم تداوله هو مجرد كلام في الهواء وشائعات غير صحيحة."