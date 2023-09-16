انت الان تتابع خبر ميشال حايك توقّع زلزال المغرب وإعصار ليبيا المدمر وما قاله مرعب وهو الجنون بعينه والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الفلكي اللبناني ميشال حايك وهو يروي توقعاته الرئيسية للعام الجديد خلال ليلة رأس السنة 2023.

وقد تضمنت تلك التوقعات البارزة الزلزال الذي ضرب المغرب مؤخرًا والإعصار الذي ضرب ليبيا وأسفر عن مقتل وفقدان الآلاف تحت الأنقاض وإصابة العديد من الأشخاص. وفي حديثه، قال ميشال حايك: "سيتعرض المغرب لزلزال وليبيا ستغرق، ولن تكون السواحل الليبية آمنة تمامًا".