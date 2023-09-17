انت الان تتابع خبر معجزة التبييض وصفة سحرية رخيصة الثمن لإزالة الكلف والبقع السوداء والبثور في البشرة من أول دقيقة هتبقي بيضاء وردية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وصفات تبيض البشرة وإزالة الكلف والبثور هي الوصفات التجميلية التي يبحث عنها جميع النساء، حيث يفضلن الظهور بإطلالة أنثوية مشرقة وناعمة.

نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، وفقًا لما ذكره موقع "bebeautiful".

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

وصفة عصير الليمون والعسل لتفتيح البشرة

يجب خلط ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم خلط المكونات معًا، ووضعها على وجه نظيف، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

وصفة عصير بطاطس لتفتيح البشرة

يجب تقشير حبة بطاطس وتقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا، ثم فرك القطع على المناطق المراد تفتيحها، وتركها على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية وهي تفتيح البشرة.

وصفة البابايا والعسل لتفتيح البشرة

يجب تحضير نصف كوب من قطع البابايا الطازجة وهرسها للحصول على عجينة ناعمة، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى العجينة وخلطهما جيدًا، ثم وضع العجينة على الوجه وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ وغسل الوجه بالماء البارد، مع تكرار الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية وهي تفتيح البشرة.

وصفة الزبادي لتفتيح البشرة

يجب خلط ملعقتين صغيرتين من الزبادي العادي مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم خلط المكونات معاً لعمل عجينة ناعمة. بعد ذلك، يتم وضع الخليط على الوجه وتركه لمدة تصل إلى 15 دقيقة. بعد انتهاء الوقت المحدد، يجب غسل الوجه بالماء البارد.

ينصح بتكرار هذه الوصفة بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية. فمع مرور الوقت، ستلاحظ تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة المزعجة التي تسبب الشعور بالإحراج.