انت الان تتابع خبر لأنهم أزعجوا نومه بلعبهم وصراخهم المستمر خارج المنزل.. عجوز مصري يخرج عن طوره ويخنق أطفال جاره بلا أي رحمة ويرميهم في الترعة.. تفاصيل لا تصدق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم القبض على رجل مسن مصري بعد أن قام بجريمة بشعة بحق طفلي جاره، حيث قام بخنقهما وإلقاء جثتيهما في ترعة الإسماعيلية. وكان والد الضحايا قد أبلغ عن اختفاء ابنه البالغ من العمر 6 سنوات وطفلته البالغة من العمر 5 سنوات أثناء لهوهما أمام منزلهم.



بعد التحقيقات، تبين أن الجار البالغ من العمر 65 عاما قد استدرج الطفلين وقام بخنقهما. ولم يكن وحده في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، بل استعان بنجله في إلقاء جثتيهما في الترعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، واعترف المسن بأنه قام بارتكاب هذه الجريمة بسبب اعتياد الطفلين اللهو أمام منزله وتعديهما عليه بالسب ورشقه بالحصى.