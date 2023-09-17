انت الان تتابع خبر زلزال وتسونامي يبيد البشرية.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة..والعالم الهولندي يحذر هذه الدول العربية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا والمغرب واليونان مخاوف سكان العالم بعد الأضرار الهائلة التي تسببت فيها الكوارث الطبيعية في تلك البلدان، من خراب ودمار وفقدان الأرواح. وبالتالي، فإن العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، يحذر من وقوع زلازل مدمرة جديدة.

وفقًا لهوجربيتس، فإنه من المتوقع حدوث بعض التجمعات الزلزالية القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، ولكن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر هي التي قد تشهد نشاطًا زلزاليًا أعلى، حيث يمكن أن تصل قوة الزلزال إلى 6 إلى 7 درجات.