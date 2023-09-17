انت الان تتابع خبر بشرى سارة لمرضى السكري.. وأخيراً الكشف عن أوراق شجرة شهيرة تزرع في كل مكان وتخفض مستوى السكر في الدم بسرعة فائقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شجرة النيم، المعروفة أيضًا بصيدلية الطبيعة، تنمو بشكل رئيسي في شبه القارة الهندية، ولكنها تزرع الآن في مناخات مماثلة حول العالم حيث يدرك الناس فوائدها. تحتوي شجرة النيم على مركبات كيميائية مفيدة للغاية، وتستخدم جميع أجزاء الشجرة في علاج الأمراض المختلفة. ووفقًا للبحوث، يعتبر النيم فعالًا في إدارة مرض السكري من خلال تنظيم مسارات إشارات الخلايا.

فوائد شجرة النيم لمرضى السكري تشمل القدرة على خفض مستويات السكر في الدم. يمكن لمرضى السكري تناول شراب النيم يوميًا أو مضغ حفنة من أوراق النيم. تحتوي أوراق النيم على الفلافونويد والترايتيربينويد والمركبات المضادة للفيروسات والجليكوزيدات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع زيادة الجلوكوز. يحتوي النيم على مزيج من المركبات والمواد مثل الجليكوزيدات والترايتيربينويد ومضادات الأكسدة والفلافونويد، والتي يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز ومنع زيادته إلى مستويات غير صحية. وعادة ما يوصى بتناول الطعام الحار لمرضى السكري لتنظيم مستويات السكر في الدم. ووفقًا للخبراء، يحتوي عصير النيم على مواد فعالة قليلة تحتوي على خصائص مضادة لمرض السكري.

يمكنك استهلاك النيم وإدراجه في نمط حياتك بالطرق التالية:

يعتبر مضغ أوراق النيم كل صباح طريقة رائعة للاستمتاع بفوائدها الطبية. يجب التأكد من تنظيف الأوراق جيدًا قبل الاستهلاك.

يمكنك أيضًا استهلاك الماء المنقوع بأوراق النيم. لتحضير هذا، يجب غسل الأوراق أولاً. ثم يتم وضع بعض الماء في مقلاة وغلي بعض أوراق النيم فيه. يجب القيام بذلك لمدة 5 دقائق على الأقل. ستلاحظ تغير لون الماء إلى اللون الأخضر. يجب تصفية الأوراق وتناول الماء. يمكنك تناول هذا المشروب مرتين في اليوم.