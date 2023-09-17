انت الان تتابع خبر صدمة تعصف بالوسط الفني.. انفصال فائق حسن والفنانة أصالة نصري وما هو تعليق الفنانة على ذلك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرج الشاعر العراقي ومدير أعمال الفنان ماجد المهندس فائق حسن عن صمته ورد على الشائعات والأكاذيب المتداولة خلال الأيام الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصاله عن زوجته الفنانة السورية أصالة نصري.



حيث تصدرت الشائعات مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال أصالة نصري وفائق حسن، وهو ما أثار جدلاً كبيراً خاصة أن علاقتهما مليئة بالحب وتبادل الكثير من رسائل الغزل والرومانسية.

أكد فائق حسن أن هذه الأخبار مجرد شائعات بطريقة غير مباشرة من خلال رسالة وجهها لها بعد أن نشر صورة تجمعه بها من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي، كما وأكد فائق حسن أن اختفائه خلال الفترة الماضية جاء بسبب ظروف عمله، والتي تجمعه مع الفنان العراقي ماجد المهندس كمدير أعماله.

أيضا وجه فائق حسن رسالة إلى أصدقاء زوجته أصالة نصري قائلاً: ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي، وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت! يا كل أسبابي للسعادة”.

متابع في رسالته قائلاً: “كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمقاطع كي تفهمي من خلالها الجمال الذي أمامي وكيف أنا أراك وأشعرك و اتنفسك ابتسمي لي فقط ابتسمي يا زوجتي“.

علقت الفنانة السورية أصالة نصري على رسالة زوجها، لتؤكد عدم صحة الشائعات التي طالتها مؤخراً قائلةً: “أنت أحلى هدية وعطايا ربي، الحمد لله مع كل نفس، الله يحفظك يا زوجي”.