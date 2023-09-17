انت الان تتابع خبر تعرفوا على العشبة الربانية الجبارة التي تخفض الكوليسترول وتنظم مستويات السكر بفعالية فائقة وتقوى جهاز المناعة.. ومئات الفوائد الأخرى التى لاتحصى.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يُعَدُّ مرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من أكثر الأمراض الشائعة في العصر الحديث بسبب أسلوب الحياة غير الصحي الذي بات سمة مميزة في المجتمعات المتحضرة.

وكشفت دراسة حديثة عن وجود عشبة واحدة تمتلك تأثيرات قوية مضادة للسكر في الدم، ويمكن أن تساعد في التخفيف من علامات مرض السكري. اشتهرت هذه العشبة باسم "الميرمية" واستخدمت لفترة طويلة كعلاج لمرض السكري، وتشير الأبحاث إلى أنها قد تكون فعالة في خفض مستويات السكر في الدم.

أظهرت دراسة تناولت العلاقة بين العشبة ومرض السكري أن مستخلص الميرمية يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم لدى الفئران من خلال تنشيط مستقبل معين. وتبين أن لهذه العشبة تأثيرات مشابهة لمادة روزيغليتازون، الدواء المضاد لمرض السكري الذي يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين. وخلص الباحثون إلى أن الاستفادة من الميرمية قد تكون مفيدة لمرضى السكري في تقليل مستويات الجلوكوز بعد ساعتين فقط من الصيام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "أكسبريس".

على الرغم من أن ارتفاع معدلات مرض السكري يسبب قلقًا، إلا أن هناك صلة قوية بين هذا المرض وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وارتفاع الكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن صعوبة تشخيص هذه الحالة تجعلها تستدعي الانتباه. الدراسات تشير إلى أن تناول المريمية ثلاث مرات في اليوم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية ويزيد من نسبة الكوليسترول الجيد. في إحدى الدراسات التي شملت 67 مشاركًا، تبين أن مستويات الكوليسترول الكلية انخفضت بنسبة 19.6% بعد شهرين من تناول المريمية. لذا، يمكن استخدام أوراق المريمية كعلاج بديل لارتفاع الكوليسترول بعد استشارة الطبيب المختص.

ويعتبر شرب المريمية على الريق مفيدًا للصحة، حيث تعزز اليقظة وتساعد في تطهير الجسم من السموم وتخفيف أعراض انقطاع الطمث. كما تساهم في تعزيز صحة القلب من خلال خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب، وتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية وحمايتها من الالتهابات، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز المريمية الخصوبة لدى النساء، وتقوي المناعة، وتساهم في الوقاية من السرطان، وتحسن عملية الهضم، وتساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وتعزز نضارة البشرة.