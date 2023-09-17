انت الان تتابع خبر أمريكا تفجر مفاجأة غير متوقعة وصادمة عن المصحف الذي كُتب بـ 25 لتراً من دم الرئيس صدام حسين وماتم كشفه سيصيب الجميع بالدهشة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف موقع شهير في الولايات المتحدة عن قصة مثيرة حول المصحف الذي تم كتابته بـ 25 لتراً من دم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 1996. ووفقًا لموقع "أطس بستكورا"، قرر صدام حسين كتابة القرآن الكريم بدمائه عندما نجا ابنه عدي من محاولة اغتيال.

يحتوي المصحف الذي تم كتابته في التسعينات على 605 صفحة ويشمل جميع سور القرآن. تمت كتابته بواسطة الخطاط عباس شاكر جودي، الذي يعيش حاليًا في الأردن، باستخدام 27 لترًا من دماء الرئيس العراقي الراحل.

ونقل الموقع تصريحات جودي قائلاً: "استدعاني صدام حسين إلى مستشفى ابن سينا في بغداد، حيث كان يزور ابنه عدي الذي تعرض لمحاولة اغتيال قبل أيام، وطلب مني أن أخط القرآن بدمه، وكان هذا الأمر نذرًا بالنسبة إليه".

بعد سنتين من العمل، تم عرض المصحف في متحف أم القرى في بغداد. وأشار جودي إلى أن دم صدام حسين كان كثيفًا جدًا وعوقب عمله في الكتابة، حتى تلقى نصيحة بخلط قطرات من مركب بالدم، مما سهل عملية الكتابة.

وقال الخطاط العراقي شاكر الجودي: "فقدت تقريبًا بصري أثناء كتابة هذا المصحف". وتذكرت الوسائل الإعلامية العراقية أن هذه النسخة من المصحف قد اختفت خلال الغزو الأمريكي للعراق.