انت الان تتابع خبر فيديو مسرب لشاب يمارس هذا الشيء الدنيء مع عشيقته في حمام الطائرة .. وعندما كشفتهم المضيفة حصلت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خدعت نجمة إباحية شابة مجموعة من الرجال المشاكسين لمتابعتها بعد أن زعمت أنها صاحبة الفيديو الجنسي في طائرة تابعة لشركة easyJet.

ذهبت إلسا ثورا، البالغة من العمر 21 عامًا، لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي ومشتركي OnlyFans ردًا على مقطع فيروسي يظهر سياحاً وهم يمارسون الجنس في مرحاض الطائرة.

علقت عارضة الأزياء السويدية المقيمة في بريطانيا على مشاركة نشرت الفيديو عبر تطبيق "إكس - تويتر سابقا-" وقالت ساخرة "هذا أنا".على الرغم من وضع اسمها على مقطع الفيديو الذي تفتح فيه المضيفة باب المرحاض بينما كان العشرات يشاهدون ذلك، اعترفت إلسا لصحيفة ديلي ستار أن الأمر لم يكن كذلك تمامًا.

وقالت "سأحاول ذلك بنفسي بالتأكيد، لكن ربما ليس على متن طائرة إيزي جيت.. يجب أن تكون الخطوط الجوية البريطانية على الأقل."