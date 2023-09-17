انت الأن تتابع خبر بعد التوجيه الرئاسي .. التضامن تعلن عن زيادة المعاشات أكثر من 35% : شوف نصيبك كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زيادة المعاشات أكثر من 35 % للبعض المستحقين في جمهورية مصر العربية بعد التوجيه الرئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات الفترة القادمة.

زيادة المعاشات:

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الأجهزة المعنية في الدولة، بزيادة المعاشات، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الخدمية أمس السبت، وذلك ضمن عدد من حزمة القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية لمواجهة الأثار الناجمة عن حرب روسيا على أوكرانيا.

زيادة المعاشات أكثر من 35%:

[الرئيس السيسي]

زيادة المعاشات

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات الخاصة بمستحقي تكافل وكرامة والبلغ عددهم ما يقرب من 22 مليون مواطن، بواقع 5.2 مليون أسرة، بنسبة 15%، مشيراً إلي أن هذه الزيادة تعتبر الثانية في هذا العام الجاري والتي وصلت إلي نسبة 40%.

وأشار هاشم في تصريحات صحفية له، أن الزيادة الأولي في المعاشات كانت بنسبة 25% والتي تم البدء في تطبيقيها في شهر أبريل الماضي، أما الزيادة الثانية فكان أمس وهي بنسبة 15%، حيث بات المجموع كله 40%.

مقدار زيادة معاشات تكافل وكرامة:

وأوضح مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن مقدار زيادة معاشات تكافل وكرامة بعد الزيادة التي أصدر الرئيس توجيها بشأنها فإن معاش تكافل وصل إلي 630 جنيهاً بعدما كان450 جنيهاً ، وبالنسبة لمعاش كرامة فسوف يصل إلى 490 جنيهاً مصري، مشيرً إلي السبب وراء هذه الزيادة يتمثل في الحد من تداعيات التضخّم وارتفاع الأسعار التي وصل إلي نسبة 37%وفقاً للإحصائيات الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة المصرية، بالإضافة إلي انحياز الرئيس إلي الفئات الأكثر احتياجاً في البلاد.