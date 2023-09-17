انت الان تتابع خبر وفاة عريس سعودي بعد 30 دقيقة من ليلة الدخلة وعند تشريح الجثة كانت الفاجعة الكبرى للجميع.. والعروس الملهوفة تعترف بعد فوات الاوان بما فعلته ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور ساعتين من ليلة الزفاف، سُمع صوت سيارة الإسعاف من قبل الجيران، واستغربوا حين رأوا المسعفين يحملون جثمان العريس وينقلونه من الشقة.

ووفقًا للتقرير المذكور، حاول المسعفون إنعاش العريس الذي كان في حالة حرجة ولكنه توفي، مما أحدث صدمة لعائلته وزوجته. وأظهر التشريح أن سبب الوفاة كان تناول العريس جرعة زائدة من المنشط.

بعد يومين، استفاقت العروس من الغيبوبة وأبدت رغبتها في التحدث إلى والد العريس. اعترفت له بأنها ألحت على زوجها لتناول "الفياغرا"، وبالرغم من رفضه في البداية، وافق في النهاية وتناول حبة واحدة. ولكن الزوجة لم تكتف بذلك، بل استغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من المنشط في العصير، ظنًا منها أن ذلك سيزيد من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلتهما مميزة. ولكن كان ذلك هو سبب وفاته.