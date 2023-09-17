انت الان تتابع خبر زغللي عيون جوزك.. كريم رهيب من الصيدلية لتبييض البشرة السمراء والجسم 10 درجات والقضاء على التجاعيد وسواد سنين من أول يوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يهتم الكثير من النساء بجمال بشرتهن ويسعين جاهدين لتفتيحها والتخلص من خشونتها وجفافها المتكرر. لذلك، يبحثن عن كريم يمكن استخدامه بشكل مستمر ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وترطيبها. وقد وجدت الحل في كريم نيفيا، فهو من الكريمات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها والتخلص من البقع الداكنة وآثار الحبوب والبثور. والأهم من ذلك، فإن سعره في متناول الجميع ويمكن استخدامه يوميًا دون أي ضرر للبشرة.

كريم نيفيا من الصيدلية هو أحد الكريمات التي يمكن العثور عليها في الصيدليات، وعند استخدامه يعطي نتائج فعالة للكثير من النساء. ولذلك، يعتمد عليه الكثير من النساء بشكل كبير. وما يجعله أكثر جاذبية هو أن سعر العبوة لا يتجاوز 30 جنيهًا. وفي هذا المقال، سنوضح أهم التفاصيل الخاصة بكريم نيفيا.

يحتوي كريم نيفيا من الصيدلية على العديد من المميزات التي تجعله واحدًا من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها. وفيما يلي سنوضح بعض تلك المميزات:

- يعمل على ترطيب البشرة بشكل قوي.

- يساعد على التخلص من الاسمرار وتفتيح البشرة.

- يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة على الوجه.

يعتبر كريم نيفيا من أفضل المنتجات للعناية بالبشرة، حيث يقضي على التجاعيد من أول استعمال ويقوم بشد البشرة دون أن يترك أي أثر دهني عليها. كما يقوم بتوحيد لون البشرة والتخلص من آثار الحبوب والبثور.

يتوفر كريم نيفيا في جميع الصيدليات وسعره في متناول الجميع. يمكن استخدامه على الجسم لتفتيحه وترطيبه وللتخلص من الأماكن الداكنة الموجودة في البشرة.

طريقة استخدام كريم نيفيا بسيطة وسهلة. يجب أولاً شراء عبوة كريم نيفيا من الصيدلية والتأكد من صلاحيتها. ثم يجب غسل الوجه وتجفيفه بواسطة فوطة قطنية.

بعد ذلك، يتم وضع الكمية المناسبة من كريم نيفيا على الوجه وتدليكها جيداً لمدة 10 دقائق، ثم يمكن الذهاب إلى النوم. يفضل استخدام الكريم مرتين يومياً، صباحاً ومساءً.

إذا كنت ترغب في تحسين رائحة الكريم، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو أي زيت عطري آخر تحبه إلى الخليط. يجب استخدام كمية قليلة جداً من الزيوت العطرية، حيث تكون قوية.

يجب تخزين الكريم في زجاجة زجاجية مظلمة، حيث تحمي الزجاجة الزيوت من أشعة الشمس المباشرة.

يمكنك البحث عن منتجات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك وفيتامين سي والأربوتين والنياسيناميد التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل فعال. قبل استخدام المنتج على وجهك بشكل كامل، يجب أن تقومي بإجراء اختبار على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية.



تجنبي استخدام المنتجات الجديدة على بشرتك الحساسة والتأكد من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية. اتبعي تعليمات الاستخدام على المنتج واستخدميه بانتظام وكما يوصي به طبيب الجلد. لحماية بشرتك من أشعة الشمس، استخدمي واقي الشمس يوميًا.



قومي بمزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وزيت اللوز. ضعي الخليط على المنطقة المظلمة ودلكيه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو اثنتين. اتركي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفي المنطقة بالماء الدافئ وجففيها بلطف. كرري هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلي على النتائج المرجوة.



يحتوي زبادي على فيتامين E ويمكن أن يساعد في تفتيح البشرة. قومي بمزج مسحوق حبوب اللوز مع الماء لعمل معجون وضعيه على البشرة ثم اغسليه. كما يمكن استخدام ماء الورد الذي يعتبر مهدئًا للبشرة ويمكن استخدامه لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع السوداء.



تجنبي استخدام المنتجات الجديدة على بشرتك الحساسة والتأكد من عدم حدوث أي تهيج أو حساسية. اتبعي تعليمات الاستخدام على المنتج واستخدميه بانتظام وكما يوصي به طبيب الجلد. لحماية بشرتك من أشعة الشمس، استخدمي واقي الشمس يوميًا.



قومي بمزج ملعقة صغيرة من الفحم النشط مع ملعقة صغيرة من ماء الورد. ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بلطف. يمكنك أيضًا استخدام عصير الطماطم ووضعه على البشرة لمدة ساعة، حيث يساعد على التخلص من البثور السوداء والبقع الصعبة. من الاستخدام الأول، ستحصلين على بشرة بيضاء ومشرقة.