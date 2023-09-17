انت الان تتابع خبر بعد كارثة درنة المميتة.. ليلى عبد اللطيف تطلق "ساعة الصفر" هذا ما سيحدث على الأراضي المصرية!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف مرة أخرى لتُصدمنا بتوقعاتها، بعد أن أثبتت صحة توقعاتها السابقة بحدوث زلزال في المغرب وإعصار مدمر في ليبيا.

وفي فيديو نشرته على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، أكدت ليلى أن الأنظار ستتجه نحو نهر النيل في مصر، بسبب حدث ما سيحدث هناك.

وتوقعت ليلى أن الأشهر الأخيرة من عام 2023 ستكون مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم، وستحمل الكثير من القلق على لبنان.

وحذرت من حدوث ركود في أسواق اللحوم والدواجن، بسبب ظهور أمراض تصيب الدواجن، داعية الجميع لتخزين الغذاء والدواء، ومحذرة من حلول أيام سوداء قاتمة.

كما تنبأت ليلى بوقوع كوارث في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ستتسبب في سقوط الآلاف من الضحايا، وتوقعت حدوث مزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وأن لبنان ومصر سيشعران بها أيضًا، بالإضافة إلى حدوث تسونامي في إحدى الدول العربية.