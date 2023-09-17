انت الان تتابع خبر عروسة سعودية حسناء تصدم المأذون وتفجع جميع الحضور وتطلب منه أن ترى هذا الشيء في العريس قبل عقد القران... لن تصدق ماذا طلبت منه بكل جراءة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت عروس سعودية وضع شرط قبل إتمام مراسم زواجها، حيث طلبت من عريسها أن يجتاز الفحوصات اللازمة خوفًا من أن يكون مصابًا بأي مرض يمكن أن ينقله لها.

وأكدت العروس على ضرورة إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد عقد القران، مشيرة إلى أن العريس يتعامل باستمرار مع الناس ويلتقط العدوى بسهولة، بينما هي تلتزم بالاشتراطات الصحية وتبقى في المنزل.

وأضافت العروس أن الوباء الذي اجتاح العالم أودى بحياة العديد من الأشخاص، حيث توفيت إحدى قريباتها بعد 24 ساعة فقط من دخولها المستشفى بسبب الإصابة بالوباء، وتبين أن العدوى انتقلت إليها من قريبة أخرى أثناء زيارة عائلية.