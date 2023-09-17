انت الان تتابع خبر الأرصاد المصرية تطلق تحذيرات هامة وعاجلة من حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس سيكون حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي شمال البلاد حتى شمال الصعيد، سيكون الطقس معتدلاً ليلاً. وفي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، سيكون المناخ مائلاً للحرارة.

وتوقعت الهيئة أيضًا انتشار شبورة مائية في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، خلال فترة من الساعة الرابعة حتى السابعة صباحًا تقريبًا.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح في مناطق محددة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يحدث هذا النشاط على فترات متقطعة بنسبة حدوث تقدر بحوالي 32%.