انت الان تتابع خبر ملعقة واحده من الفازلين.. تنسف الكرش المترهل ودهون الأرداف العنيدة في 3 أيام وتغير حياتكم الى الابد استخدمها بهذه الطريقة فقط؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يُعتبر الفازلين مادة فعالة ومفيدة في حل العديد من المشاكل، بما في ذلك إزالة الكرش. في هذا المقال، سنتناول فوائد استخدام الفازلين لإزالة الكرش.

تُستخدم الفازلين في العديد من الوصفات لإزالة الكرش، وتكمن فوائده في احتوائه على مركبات تساعد على فقدان الوزن. الفازلين هو مادة هلامية تُصنع من تكرير النفط، ولونه شفاف ولزج جدًا. الكرش أو الدهون في البطن هي واحدة من أخطر أنواع الدهون في الجسم، حيث تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. لذا، يجب إزالتها بسرعة لتجنب المضاعفات.

يُستخدم الفازلين والنعناع معًا لإزالة الكرش، ويتم ذلك عن طريق دهن المنطقة المراد إزالة الدهون منها بهذا الخليط. يمكن تحضير الخليط عن طريق مزج كمية من الفازلين مع ورق النعناع الطازج المهروس، ثم يُطبق على منطقة البطن أو أي منطقة أخرى ترغب في إزالة الدهون منها. يتم تدليك المنطقة بحركة دائرية لضمان امتصاص الجسم للخليط، ثم يُلف المنطقة بغلاف نايلون شفاف ويترك لمدة لا تقل عن ساعة. بعد ذلك، يُغسل المنطقة بالماء الفاتر. يُكرر هذا العملية يوميًا للحصول على نتائج مرضية. ستظهر النتائج بعد تكرار العملية لمدة أسبوع.

تُعدُّ خلطة الفازلين والزنجبيل من الوصفات الشهيرة لإزالة الكرش والدهون المتراكمة في الجسم. يمكن تحضير هذه الخلطة عن طريق وضع زيت زيتون على النار وإضافة ملعقة من الزنجبيل والنعناع. يترك المزيج حتى يغلي، ثم يضاف الفازلين ويُحرك جيداً. يتم دهن المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج ويمكن استخدامها لإزالة الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف والأفخاد. يتم دلك المنطقة بحركة دائرية لضمان امتصاص الجسم للخلطة. يترك المزيج لمدة لا تقل عن النصف ساعة ثم يُغسل بالماء البارد. يُكرر هذه العملية يومياً للحصول على نتائج فعالة، وتظهر النتائج بعد تكرار العملية لمدة أسبوع.

أما خلطة الفازلين وخل التفاح فهي أيضاً وصفة فعالة لإزالة الكرش والدهون المتراكمة في الجسم. يمكن خلط الفازلين مع خل التفاح وتسخينهما لضمان امتزاجهما جيداً. يتم دهن المنطقة المراد تنحيفها بالمزيج ويتم دلك المنطقة بحركة دائرية لبضع دقائق لضمان امتصاص الجسم للخلطة. يترك المزيج لمدة لا تقل عن الساعتين ثم يُغسل المنطقة بالماء البارد. يُكرر هذه العملية يومياً للحصول على نتائج فعالة، وتظهر النتائج بعد تكرار العملية لمدة أسبوع.

وإليكم بعض النصائح الأخرى لإزالة الكرش:

- يجب تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، حيث تعمل على امتصاص الماء في المعدة وتشكيل كتلة هلامية فيها. وهذا يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من كمية الطعام التي يستهلكها الإنسان، مما يقلل من السعرات الحرارية ويساعد على خسارة الوزن.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المهدرجة والمتحولة التي تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، حيث تتراكم هذه الدهون في منطقة البطن بشكل خاص. يجب تجنب النسب العالية منها، كما يجب أن ننوه أن تراكم الدهون في الجسم يتسبب في الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني.

تقليل مستويات التوتر لتجنب زيادة افراز الكورتيزول من الغدة الكظرية، الأمر الذي يتسبب في زيادة الشعور بالجوع وزيادة تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من السكريات الصناعية، حيث تزيد من تراكم الدهون في منطقة البطن والجسم بشكل عام. يفضل تناول الأطعمة الطبيعية والغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات.

تجنب تناول النشويات التي تزيد من تراكم الدهون في الجسم، حيث تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير. يجب تجنب تناول النشويات المكررة بشكل خاص واستبدالها بالنشويات الغير معالجة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات.

تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة حيث تحتوي على نسب عالية من السكريات الصناعية التي تزيد من الوزن. كما تزيد من فرص الاصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. يفضل شرب الماء العادي والشاي الأخضر بدلاً منها.

تناول المشروبات الصحية مثل الشاي الأخضر ومغلي الزنجبيل والقرفة، حيث تعمل على تحفيز عملية الأيض في الجسم مما يساعد على حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن. يمكن إضافة عصير الليمون إلى الماء الدافئ كمشروب صحي أيضًا.

تناول البروتينات الحيوانية الخالية من الدهون، وذلك لتعزيز عملية الأيض في الجسم، مما يساعد على حرق الدهون. يمكن الحصول على البروتينات من مصادر مثل الدجاج والسمك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم.