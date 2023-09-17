انت الان تتابع خبر سيدة سعودية فاض بها الكيل خلعت زوجها وأعطته 60 ألف، وحينما ذهبت إلى المفتي تلقت أكبر صدمة في حياتها.. (ماذا حدث) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - روى الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، قصة امرأة قامت بخلع زوجها ثلاث مرات في لقاء خاص مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، حيث تحدث الدكتور المطلق عن دور الأسرة في تشكيل هوية المجتمع.



وقد صرح الدكتور المطلق بأن هناك امرأة قد دفعت لزوجها مهرًا قيمته 40 ألف ريال، وبعد فترة قامت بخلعه وأعطته المهر، ثم بعد أقل من سنة أرادت العودة إليه لكنه أخبرها بأنه لا يملك سوى 20 ألف ريال، وبالتالي وافقت على العودة إليه. ومن ثم قامت بخلعه مرة أخرى بعد عامين وأعطته الـ20 ألف ريال.

وأوضح الدكتور المطلق تفاصيل القصة قائلاً: "بعد أقل من عام، أرادت العودة إلى زوجها الذي أخبرها بأنه لا يملك سوى 5 آلاف ريال، وبالتالي وافقت على العودة إليه. ثم حدث خلاف بينهما مرة أخرى وأعطته الـ5 آلاف ريال وخلعته. وبعدها قررت أن تتوجه إلى دار الإفتاء لتسأل إذا كانت مسموحًا لها أن تعود إلى زوجها بعد أن خلعته ثلاث مرات، وتلقت إجابة بأنه يجوز لها العودة، ففرحت وقالت الحمد لله".



وقد وجه الدكتور المطلق نصيحة للرجال والنساء قبل اتخاذ قرار الانفصال بأي طريقة، وهي أن يفكروا في العواقب والآثار على الأسرة.