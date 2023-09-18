انت الان تتابع خبر الحلقة التي برنامج احمر بالخط العريض.. مافعلته هذه المرأة بأبنها يفاجئ المذيع مالك مكتبي بعد غياب... فكيف كان رد فعله.. (فيديو)والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حلقة "قلبي دق"، استضاف الإعلامي مالك مكتبي ضمن برنامجه "أحمر بالخط العريض" ليل الأربعاء عبر شاشة الـLBCI الطفل خالد، الّذي يكافح يومياً لعيش حياة شبه طبيعية كبقية الأطفال من سنّه.

ويعاني خالد، البالغ من العمر 14 عاماً، مشاكل في القلب قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة في سنّ الـ18 عاماً، بحسب الأطباء الّذين قاموا بتشخيص حالته سابقاً.

وكان في الحلقة حضور لافت لأب خالد الّذي روى قصة طلاقه وتحدّث عن حزن ابنه المريض بسبب غياب والدته التي نادرًا ما تسأل عن ابنها، بحسب أقواله.

أما بالنسبة لخالد، فتحدّث عن المأساة الّتي يعيشها يومياً في غياب والدته، والتنمر الّذي يتعرّض له من قبل الأطفال الآخرين في الحيّ. كما قال للإعلامي مالك مكتبي أنه يتمنى أن يصبح "مشهوراً" ليكون عبرة لغيره ويوصل رسالة مرضه إلى العالم أجمع.

وكان لوالدة خالد إطلالة خاصة في الحلقة، إذ فاجأت ابنها المريض بعد غياب طويل وقدّمت له وعداً بألّا تتخلّى عنه... فهل ستبقى على وعدها؟