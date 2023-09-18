انت الان تتابع خبر قضية كبيرة هزت الرأي العام..مواطنة تبلغ عن 44 شخصا من افراد أسرتها لديهم واسطة قوية تورطوا في تهريب كميات ضخمة من المخدرات وغسيل الأموال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مواطنة تفاصيل إبلاغها عن 44 شخصًا من أسرتها، جميعهم من الدرجة الأولى، والذين تورطوا في تهريب المخدرات وغسيل الأموال. وقد تم القبض على عدد كبير منهم، ولكنهم من الدرجة الأولى. وفي بث مباشر مع الدكتور سامي الحمود، أكدت المواطنة أن والدها قد تم القبض عليه أيضًا. وتعيش المواطنة حالة صدمة وتعب نفسي بسبب هذا الموقف، حيث لم تكن قادرة على مواجهة والدها المدمن على المخدرات. وقالت إنها حاولت مرارًا وتكرارًا مساعدته وتوعيته بأضرار المخدرات، ولكن دون جدوى. وأشارت المواطنة إلى أنها كانت على وشك القتل يوم الخميس الماضي، ولكنها نجت بفضل الله. وقد تم إبلاغ أمير المنطقة بالواقعة، ولكن المواطنة تعاني من تعب نفسي شديد ومحاولات لإبطال شهادتها. وعلى الرغم من ذلك، قامت بتبليغ السلطات عن المتورطين في تهريب المخدرات وغسيل الأموال، وقد قامت أختان لها بالإبلاغ أيضًا. وتعاني المواطنة من تعب نفسي كبير، وتفضل عدم تلقي العلاج النفسي بسبب مخاوفها من أن يتم إبطال شهادتها. وتعبر المواطنة عن رفضها لهذا الأمر، وتؤكد أنها تحملت العتق وشلته جميعه، وتطالب بتطبيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.



بين الحلال وشرع الله

وواصلت: روحي ما بين الحلال وشرع الله وتعاهدت أني مستحيل أرضخ لهذا الأمر، ويوم الخميس كنت راح أقتل وتلقيت تهديد بالقتل وحاولوا يقتلوني أنا وأخوي، وهناك قضية قائمة، وأنا لا أقول إلا " اللهم كما أنجيت نوحا بسفينته أنجني فإني متعبة أثقلت روحي بما يكفي".عدم رؤية طفلها



وأشارت قائلة: لي 3 شهور ما قدرت أشوف ولدي، وأنا منفصلة، وأرسلته لأبيه وقلت له، خلّ ولدي أمانة عندك إلى أن ربي إما يأخذ روحي أو ينصرني على هذا الموضوع.