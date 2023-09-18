انت الان تتابع خبر رغد صدام حسين تصدم العراقيين والوطن العربي كافة بكشفها عن جذور نسبها الذي يعود إلى هذه الدولة التي لن تتوقعوها إبداً..اتفرج الصدمة الكبرى؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شهادة نسبها على حسابها في تويتر. وتبين أنها تنحدر من الإمام علي بن أبي طالب.

تحمل شهادة النسب التي أصدرها الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف توقيع الأمين العام للنقابة، محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي. وتظهر الشهادة نسب رغد، بدءًا من والدها صدام حسين، وصولًا إلى الإمام علي بن أبي طالب.

