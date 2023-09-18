انت الان تتابع خبر في هذا المكان فقط يستطيع الرجل ان يتزوج 90 امرأة دفعة واحدة وهذا ما يتم فعله للفتيات عند سن البلوغ .. عادات مقززة عن اغرب قبيلة في العالم!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتعدد عجائب البلدان وعادات البشر في كل مكان، إلا أن من أغرب ما يمكن أن تسمعه هو أن يتزوج الجل 70 امرأة إجباريًا، وهذا ما يحدث في إحدى قبائل إفريقيا.

وكشف تقرير لصحيفة "سبق" تفاصيل عن إحدى أغرب القبائل في إفريقيا، وأكثر ما يميزها هو السحر والبقر، إنها قبيلة الماساي، وهم أشهر رعاة للبقر في إفريقيا.

يتناول أعضاء قبيلة الماساي عمومًا وجبتين من الطعام يوميًا، في الصباح والليل، ولديهم حظر غذائي ضد خلط الحليب واللحوم؛ فيشربون الحليب لمدة عشرة أيام بقدر ما يريدون، ثم يأكلون اللحم وحساء اللحاء أيام عدة.

ويؤمن أفراد قبيلة الماساي بالأساطير والقصص الشعبية. وأبرز ما يعانون منه هو تزايد التعدي على أراضيهم، وتهديد أساليب حياتهم التقليدية.