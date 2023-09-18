انت الان تتابع خبر معجزة المعجزات عشبة ربانية متواجدة بكل بيت يجهل فوائدها الكثيرون... تعالج الغازات والامساك والقولون في دقائق وتزيد نسبة الدم وتقضي على والأنيميا بشكل مذهل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عشبة الزاز هي عشبة طبيعية تُعتبر من الأعشاب المفيدة للشعر والجمال والصحة، ولكنها قد لا يعرفها الكثيرون. تنمو هذه العشبة بكثرة في بلاد المغرب العربي ولها فاعلية كبيرة في علاج مشاكل الشعر والجلد.

منذ العصور القديمة، استُخدمت عشبة الزاز لتنعيم الشعر وعلاجه من التقصف والتساقط. كما أثبتت فعاليتها في علاج بعض أمراض الجلد مثل الأكزيما والالتهابات.

تحمل عشبة الزاز عدة مسميات في مختلف البلاد العربية، ففي السعودية يُطلقون عليها السنامكي، وفي المغرب العربية تُسمى الزاز. وقد أثبتت الدراسات أن فوائد عشبة الزاز للشعر عديدة، حيث تعالج التقصف والتساقط، وتمنح الشعر نعومة وتزيد من نموه وطوله وكثافته. كما تعزز قوة الشعر الضعيف والتالف. تحتوي عشبة الزاز على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين الزنك، وقد أثبتت بعض الدراسات فعاليتها في علاج قشرة الشعر.

لكن كيف يتم استخدام عشبة الزاز للشعر؟

يتم استخدام عشب الزاز عن طريق إضافة ملعقتين من الزيت المفضل إلى ملعقتين من الماء الساخن وملعقتين من عشب الزاز. يتم خلطهم معًا حتى يتكون عجينة لينة. يترك العجينة لمدة نصف ساعة حتى تبرد تمامًا وتصل إلى مرحلة الاختمار. بعد ذلك، يتم وضع العجينة على الشعر وتوزيعها جيدًا بين الخصل ومن الجذور حتى الأطراف. يترك العجينة على الشعر لمدة ساعة أو ساعتين، ثم يتم غسل الشعر جيدًا.

ملحوظة: يمكن استخدام زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت الأرجان حسب الاختيار الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام عشب الزاز بطريقة أخرى لعلاج الشعر. يمكن وضع ملعقة أو ملعقتين من عشب الزاز في وعاء يحتوي على كأس من الخل ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة. يمكن إضافة ملعقة من الزيت المفضل مثل زيت اللوز أو زيت الأرجان بعد أن يبرد الخل تمامًا. يتم تصفية الخليط ووضعه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله جيدًا.

الزاز ليست مجرد عشبة للشعر، بل لها فوائد عديدة أيضًا للبشرة والجلد. تحتوي العشبة على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية التئام الجروح وتقلل من الالتهابات الناجمة عن البكتيريا مثل الدمامل والبثور السوداء. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تساعد في معالجة مشاكل البشرة مثل حب الشباب والعدوى البكتيرية وتقليل ظهور البقع الداكنة وتحسين لون البشرة. وليس هذا فحسب، فإن الزاز أيضًا مفيدة في علاج الإمساك وتسهيل عملية الهضم. إنها تحمل العديد من الفوائد الأخرى للجسم بشكل عام، فهي تهدئ المعدة وتساعد في تنظيف القولون قبل الجراحة. كما تعمل على استرخاء الجسم وتخفيف الصداع وتحسين المزاج، وتعتبر مفيدة خاصة للنساء في تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعزز الجسم في حالات فقر الدم والأنيميا.

إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فإن الزاز يمكن أن تكون مفيدة أيضًا. فهي تعمل كملين للجسم، مما يسهل عملية الإخراج. كما تعالج مشاكل البواسير. للاستفادة من فوائدها، يمكنك إضافة ملعقة من الزاز إلى كوب من الماء الساخن وإضافة السكر حسب الرغبة. ثم يترك لمدة ربع ساعة قبل تناوله على الريق مرة واحدة في الأسبوع.