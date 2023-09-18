انت الان تتابع خبر أقوى من إبر الانسولين بمائة مرة.. مشروبات فتاكة تمتص "السكر" في الدم فوراً خلال دقائق.. تعرف عليها ولن تندم أبداً والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يمكن أن يتطور مرض السكري من النوع الثاني إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم تناول المشروبات التي تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم. السكري هو واحد من الأمراض الشائعة والخطيرة التي يجب السيطرة عليها لتجنب المضاعفات. فيما يلي بعض المشروبات الهامة التي تساعد في خفض نسبة السكر في الدم:

1. الماء: يعد الماء أهم المشروبات التي تساهم في حرق السعرات الحرارية وهضم الطعام والتخلص من السموم والدهون في الجسم.

2. العصير الطبيعي: على الرغم من أن العصائر تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنها غنية جدًا بالمواد الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن. من الأفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة، ولكن يمكن أن تكون العصائر الطبيعية بديلاً ممتازًا للمشروبات الغازية.

3. الحليب: يعد الحليب من المشروبات المفيدة لمرضى السكري بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والبروتينات.

4. الشاي: يعتبر الشاي من المشروبات المفيدة لمرضى السكري، خاصةً من النوع الثاني، بسبب احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

5. القرفة: تحسن القرفة حساسية الأنسولين ومستقبلات الأنزيمات التي تحول دون تعطيل مستقبلات الأنسولين. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من أي التهاب يصيب الأغشية الخلوية التي تحمل مستقبلات الأنسولين.

الحلبة: يُعتبر مشروب الحلبة من الأشربة الهامة التي تساهم في تخفيض مستوى السكر المرتفع في الدم. تحتوي الحلبة على مركبات فعالة تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يعني أنه يمكن أن يكون خيارًا مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري أو يرغبون في الوقاية منه. يمكن تحضير مشروب الحلبة عن طريق غلي بذور الحلبة في الماء وتناوله يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي.

الزنجبيل: يُعتبر مشروب الزنجبيل من الأشربة التي تسيطر على مستويات السكر في الدم. أظهرت الدراسات الحديثة أن للزنجبيل قدرة عالية على الحد من مقاومة هرمون الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزنجبيل على مركبات تعمل كمضادات للأكسدة، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويعزز عملية الهضم. يمكن تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق غلي شرائح الزنجبيل في الماء وإضافة عسل للتحلية إذا رغبت في ذلك.