انت الان تتابع خبر سعودي يصدم الجميع ويربي ضباع متوحشة داخل بيته، وما سجلته كاميرات المراقبة أثناء دخول ابنه إلى حضيرتها أفزع قلوب الملايين !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة فريدة من نوعها، يقوم رجل بتربية عدد كبير من الضبان داخل منزله. تم توثيق هذه الحادثة في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، حيث يظهر الرجل وهو يحمل مجموعة من الضبان الصغيرة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الضبان في المنزل بأشكال وأنواع مختلفة.

يجب الإشارة إلى أن الضب هو حيوان ينتمي إلى فصيلة الحرذونيات، وهو يشبه في صفاته التمساح والسحلية. يعيش الضب في الصحاري والبراري، ويتغذى على الأزهار والنباتات.

