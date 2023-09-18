انت الان تتابع خبر علامات الساعة في السعودية: عريس سعودي يتحدى اهل زوجته بهذه الطريقة الجنونية..ما فعله في عرسه اربك الجميع واخافهم!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول، زفة عريس على الخيول، حيث امتطى وعدد من أفراد عائلته والمعازيم الخيول وأظهر الفيديو العريس ومرافقيه وهم يسيرون على مهل بالخيول، وخلفهم عدد من السيارات.

وأبان الفيديو وصول العريس ومرافقيه إلى مكان الاحتفال بالعرس، ونزل من فوق الحصان، وتوجه ناحية أهل العروس على ما يبدو، وقام بمصافحتهم.



وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل، وأعرب مغردون عن إعجابهم بفكرة الزفة على الخيول