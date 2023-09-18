انت الان تتابع خبر من اراض الطبيعة مكون جهنمي مذهل لايخلوا منه اي منزل ضعه في قهوتك لخفض مستويات السكر في الدم و التراكمي.. وداعا للانسولين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون بدء يومهم دون تناول فنجان من القهوة، فإنه يمكنك إضافة عنصر مدهش إلى قهوتك لخفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

يشرح خبير التغذية الدكتور بن شوف في مقابلة مع موقع She Finds، أنه يمكنك وضع قليل من القرفة في قهوتك للحصول على المساعدة المطلوبة. تضفي التوابل طعمًا حارًا ورائعًا، فهي لا تحلي القهوة فقط بل تعزز أيضًا مستويات السكر في الدم.

يؤكد الدكتور بن شوف أن "القرفة مكون متعدد الاستخدامات تم استخدامه بنجاح كعلاج مساعد لمرض السكري من النوع 2 والأمراض الأيضية من خلال تحسين إدارة نسبة السكر في الدم".

ويوضح اختصاصي التغذية أيضًا أن القرفة هي واحدة من التوابل التي بمجرد أن يمتصها الجسم من الطعام، فإن لها دورًا مشابهًا لدور الأنسولين، حيث "تساعد هرمون الأنسولين وحساسية مستقبلاته على إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل في الجسم". وبالتالي، فإن إضافة القرفة إلى قهوتك يجعلها مشروبًا رائعًا لخفض نسبة السكر في الدم والتحكم في الرغبة الشديدة التي قد تحدث في الصباح.

تم تأكيد فوائد القرفة على مستويات السكر في الدم من خلال الدراسات المنشورة في مجلة جمعية الغدد الصماء. وتوضح هذه الدراسات أن القرفة لها خصائص مماثلة لخصائص الأنسولين، وليس فقط عند تناولها في الجسم.

لذا، يمكن استخدام القرفة كتوابل مضادة لارتفاع نسبة السكر في الدم في المشروبات أو الأطعمة الأخرى بدلاً من استخدامها في القهوة الصباحية أو إذا لم يكن لديك الرغبة في تناولها بشكل مباشر بسبب طعمها الحار.

يمكن إضافة القرفة إلى جميع أنواع الحلويات مثل الكعك والزبادي، وحتى الفواكه المقطعة. فالقرفة تتناسب بشكل رائع مع التفاح على سبيل المثال. وإذا كنت لا تحب الحلويات، يمكن استخدام التوابل في تتبيل اللحوم أو تحسين مذاق الخضار المهروسة بدون أي مشكلة.