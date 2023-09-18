انت الان تتابع خبر بعد قتلها لطفلها وأكل جثته.. محكمة مصرية تصعق الجميع وتحكم ببراءة أم مصرية اكلت ابنها ... لهذه السبب الصادم ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الجلسة التاسعة من محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته بعد ظهور مفاجأة صادمة فجرها التقرير الطبي.

وفي إبريل الماضي، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بضبط ربة منزل تدعى "هـ. م .ح" تبلغ من العمر 30 سنة، متهمة بقتل طفلها "س.م. س" في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس.

ووفقًا للتحريات الأولية، فإن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقامت بقتل طفلها البالغ من العمر 5 سنوات داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة وتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

وعُقدت جلسة المحكمة الجنائية في الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر اليوم السبت للنظر في هذه القضية التي هزت المجتمع المصري، وأكدت اللجنة الخماسية المكونة من أساتذة الطب النفسي في جامعتي الزقازيق والمنصورة، والمكلفة بفحص المتهمة أنها لم تراوغ خلال مناظرتها أو الإدلاء بشهادتها.

وبحسب تقرير اللجنة، فإن المتهمة ليست مريضة بالجنون أو تزعم أو تدعي ذلك، وأفاد التقرير بأن المتهمة غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي، وأنها ارتكبت الجريمة تحت تأثير حالتها المرضية وفقدانها للإدراك والإرادة.

تأتي هذه المعلومات في تناقض تام مع ما أعلنته النيابة العامة المصرية في يونيو الماضي، حيث أكدت أن المرأة المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر خمس سنوات ليس لديها أي مشاكل عقلية. ولكن الآن، تظهر تقارير طبية جديدة تؤكد أنها تعاني من اضطرابات عقلية خطيرة.