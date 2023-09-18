انت الان تتابع خبر وداعاً للسكري ومعاناته المزمنة. مشروب المعجزة متوفر في الأسواق برخص التراب يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى وله فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى.. تعرف عليه؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعتبر الحلبة، المعروفة أيضًا باسم "ميثي" في اللغة الهندية، من أشهر التوابل في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم. تتميز الحلبة بغناها بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، مما يجعلها واحدة من أفضل المكونات الصحية. نظرًا للخصائص الطبية التي تتمتع بها، تُستخدم الحلبة على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

تُعد بذور الحلبة، التي تتميز بطعمها الحار، مخزنًا للعلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية. كل ما يحتاجه الشخص هو تناول ملعقتين صغيرتين من هذه البذور الصفراء، ثم وضعها في كوب ماء وتغطيتها وتركها طوال الليل. يتم تصفيتها من الماء وتناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة. إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من الفوائد الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل لمشاهدة النتائج المدهشة لصحتك.

تتعدد الفوائد الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق. فمن بينها مساعدتها في زيادة الوزن، حيث يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل ومضغ البذور على زيادة الشهية. لذا، قم بتناول هذا المشروب يوميًا لمدة شهر وستلاحظ الفرق. إنها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

تُعد بذور الحلبة مفيدة للجهاز الهضمي بسبب خصائصها المضادة للالتهابات. وتساعد في تخفيف حرقة المعدة والتخلص من الإمساك والديدان المعوية بسبب احتوائها على الألياف. كما تحتوي الحلبة أيضًا على مركب يُسَمَّى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وتساعد هذه المكونات في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

تثبت الدراسات الحديثة أن الحلبة تساعد في تخفيض الكوليسترول الضار والحفاظ على مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

تساعد بذور الحلبة في تخفيف آلام المفاصل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات. وتُعدُ بذور الحلبة من أغنى مصادر الألياف، وتساعد في التخلص من السموم في الجسم والوقاية من مرض السرطان.

تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهو مكون من الألياف يساعد في تقليل امتصاص السكر في الدم والوقاية من مرض السكر.

تناول ماء الحلبة المنقوع في الصباح على الريق يساعد في تذويب الحصى والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.