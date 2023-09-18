انت الان تتابع خبر احذر قبل فوات الأوان.. علامات بسيطة في القدم تنذرك انذار بارتفاع مستوى السكر في الدم.. تعرف عليها فوراً ولا تتجاهلها ابداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحدث مرض السكري عندما يكون البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسولين، أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال. يمكن أن يتسبب هذا المرض في مشاكل في القدم، مثل الاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية. ووفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا"، يؤثر الاعتلال العصبي السكري على الأعصاب ويتلفها، وأيضًا يؤثر على تدفق الدم في الأوعية الدموية، مما يسبب ظهور أعراض في القدم نفسها.

بعض الأعراض التي يجب ملاحظتها في القدم لمرضى السكري هي:

ألم وخدر وتنميل في الساقين والقدمين.

يعتبر الاعتلال العصبي السكري نوعًا من تلف الأعصاب الذي يحدث لمرضى السكري. ووفقًا لمايو كلينك، يؤدي غالبًا إلى تلف الأعصاب في الساقين والقدمين، ولذلك تتضمن الأعراض الألم والتنميل في الساقين والقدمين واليدين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب مرض السكري في مشاكل في الجهاز الهضمي والمسالك البولية والأوعية الدموية والقلب. وبينما يعاني البعض من أعراض خفيفة، هناك من يمكن أن تكون أعراضهم مؤلمة جدًا.

تُعَدُّ قَرْحَةُ القَدَمِ السُّكَرِيَّةِ مَشْكِلَةً شَائِعَةً يُوَاجِهُهَا مَرْضَى السُّكَرِيِّ. تَحْدُثُ هَذِهِ القَرْحَةُ فِي حَوَالِي ١٥٪ مِنْ مَرْضَى السُّكَرِيِّ وَتُوجَدُ أَسَاسًا فِي أَسْفَلِ القَدَمِ. فِي الحَالَاتِ البَسِيطَةِ، تُؤَدِّي قَرْحَةُ القَدَمِ إِلَى تَآكُلِ الجِلْدِ، وَلَكِنَّ فِي الحَالَاتِ الشَّدِيدَةِ، يُمْكِنُ أَنْ تُؤَدِّي إِلَى البَتْرِ. وَيُعْتَبَرُ الوَقَايَةُ مِنْ مَرَضِ السُّكَرِيِّ مِنَ البَدَايَةِ هُوَ الحَلُّ الأَمْثَلُ وَفَقًا لِلْخُبَرَاءِ.

تَزِيدُ تَلَفُ الأَعْصَابِ النَّاجِمَ عَنْ مَرَضِ السُّكَرِيِّ مِنْ خَطَرِ الإِصَابَةِ بِمُضَاعَفَاتِ القَدَمِ، مَثَلَ قَدَمِ الرِّيَاضِيِّ. قَدَمُ الرِّيَاضِيِّ هِيَ عَدْوَى فُطْرِيَّةٌ تُسَبِّبُ الحَكَّةَ وَالأَحْمَرَارَ وَالتَّشَقُّقَ. قَدْ تُؤَثِّرُ فِي قَدَمٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كِلْتَيْهِمَا، وَتَحْتَاجُ إِلَى عِلاجٍ بِوَاسِطَةِ الأَدَوِيَّةِ لِلتَّخْلُصِ مِنْ الفُطْرِيَّاتِ الَّتِي تُسَبِّبُ العَدْوَى.

مَشْكِلَةٌ أُخْرَى تُوَاجِهُ مَرْضَى السُّكَرِ هِيَ مِسْمَارُ القَدَمِ الَّمُعْرَفَ بِـ "الكَالُو". يَحْدُثُ مِسْمَارُ القَدَمِ عَادَةً بِسَبَبِ الأَحْذِيَةِ غَيْرِ الْمُلَائِمَةِ أَوْ مَشْكِلَةٍ فِي الجِلْدِ. يَحْدُثُ ضَغْطٌ مِنَ الأَحْذِيَةِ عَلَى أَصَابِعِ القَدَمِ أَوْ اِحْتِكَاكٌ بَيْنَهُمَا، مَمَّا يُسَبِّبُ مَشْكِلَةً شَائِعَةً بَيْنَ مَرْضَى السُّكَرِ.

الأَشْخَاصُ الْمُصَابُونَ بِمَرَضِ السُّكَرِيِّ مُعَرَّضُونَ أَيْضًا لِلْإِصَابَةِ بِعَدْوَى فُطْرِيَّةٍ فِي الأَظَافِرِ، وَالتِّي تُسَمَّى فُطَارُ الأَظَافِرِ. تُؤَثِّرُ عَادَةً فِي أَظَافِرِ القَدَمِ وَتُتَسَبَّبُ فِي تَغْيِيرِ لَوْنِهَا (بَنِيٌّ مُصَفَّرٌ أَوْ غَيْرُ شَفَّافٍ) وَسُمَاكَتِهَا وَهَشَاشَتِهَا. فِي بَعْضِ الحَالَاتِ، يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَصِلَ الظَفْرُ عَنْ الأَظَافِرِ الأُخْرَى، وَفِي حَالَاتٍ أُخْرَى، يُمْكِنُ أَنْ يَنْهَارَ الظَفْرُ وَيَتَعَرَّضَ لِلْإِصَابَةِ بِالْعَدْوَى الفُطْرِيَّةِ.

نَظَرًا لِتَأْثِيرِ مَرَضِ السُّكَرِيِّ عَلَى الأَوْعِيَةِ الدَّمَوِيَّةِ الَّتِي تُغَذِّي أَصَابِعَ اليَدَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ بِالدَّمِ وَالأُكْسِجِينِ، يُمْكِنُ أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي الغُرْغَرِينَا. تَحْدُثُ الغُرْغَرِينَا عِنْدَمَا يَتَوَقَّفُ تَدْفُقُ الدَّمِ وَيَمُوتُ الأَنْسِجَةُ. هَذَا يَزِيدُ مِنْ خَطَرِ البَتْرِ.

تَشَوُّهَاتُ القَدَمِ هِيَ أَحَدُ الْمَشَاكِلِ الشَّائِعَةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يُسَبِّبَهَا السُّكَرِيُّ. وَيُعْتَبَرُ مَرَضُ السُّكَرِيِّ مَصْدَرًا قَلَقًا رَئِيسِيًّا بِسَبَبِ تَأْثِيرِهِ السَّلْبِيِّ عَلَى الْجِسْمِ بِشَكْلٍ عَامِّ.

نظرًا لقدرة مرض السكري على التسبب في تلف الأعصاب، فإنه يمكن أيضًا أن يؤدي إلى ضعف عضلات القدم ويسبب مشاكل مثل تشوه أصابع القدم وظهور رؤوس مشط القدم بشكل غير طبيعي. تسبب هذه التشوهات ألمًا وتقليل القدرة على المشي بشكل طبيعي.

لحماية القدم من تشوهات السكري، يجب على المرضى اتباع بعض الإجراءات الوقائية. أولًا وقبل كل شيء، يجب على المرضى فحص أقدامهم بانتظام للتأكد من عدم وجود أي تغيرات غير طبيعية. كما ينبغي عليهم تجنب المشي حافي القدمين وارتداء أحذية مريحة ومناسبة للقدم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرضى زيارة طبيب القدم بشكل منتظم لفحص القدم وتقييم أي مشاكل محتملة. يمكن لطبيب القدم أيضًا تقديم نصائح حول العناية اليومية بالقدم وتوجيه المرضى إلى العلاج المناسب إذا لزم الأمر.

في النهاية، يجب على المرضى الذين يعانون من مرض السكري أن يدركوا أهمية الوقاية من تشوهات القدم. من خلال اتباع التوجيهات الوقائية والاهتمام الجيد بالقدم، يمكن للمرضى تقليل خطر تطور مشاكل القدم والحفاظ على صحة القدم بشكل عام.