شاهد: رجل سعودي يتحدى الجميع ويربي ضباع متوحشة داخل بيته وما سجلته كاميرات المراقبة أثناء دخول ابنه إلى حضيرتها أفزع قلوب الجميع!!

انت الان تتابع خبر اتفرج : رجل سعودي يتحدى الجميع ويربي ضباع متوحشة داخل بيته وما سجلته كاميرات المراقبة أثناء دخول ابنه إلى حضيرتها أفزع قلوب الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة غريبة من نوعها ، يقوم رجل بتربية مجموعة كبيرة من الضبان داخل منزله ووثق مقطع فيديو بتطبيق «تيك توك» ، رجل وهو يمسك مجموعة من الضبان الصغيرة ، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الضبان في المنزلة تختلف أشكالها وأنواعها .

ويُذكر أن حيوان الضب ، من فصيلة الحرذونيات والتي تشبه في صفاتها التمساح والسحلية ، ويعيش في الصحاري والبراري ، ويتغذى على أزهار والنباتات.

