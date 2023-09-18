انت الان تتابع خبر صلوات اخيرة ووداع محسوم .. الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تجهش باكية وتنادي النداء الاخير الله يتولانا برحمته... ماسيحدث هذه المرة هو الجنون بعينه..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرّافة ليلى عبد اللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، دهشة الجميع بتوقعاتها الجديدة حول لبنان التي أعلنتها عبر قناتها على "يوتيوب". وتنبأت العرّافة الشهيرة بعودة مفاجئة وغير متوقعة للرئيس سعد الحريري إلى لبنان، مؤكدة أن دوره السياسي لم ينتهِ بعد.

وأشارت إلى أن بعض المناطق اللبنانية تعاني من ظروف صعبة ومشاكل تهدد الاستقرار، مما قد يؤدي إلى حدوث مظاهر مسلحة واشتباكات في بعض المناطق والشوارع اللبنانية في المستقبل القريب. وأكدت أن الجيش سيكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.

وتوقعت أيضًا عودة فترة الاغتيالات إلى لبنان خلال السنتين القادمتين، حيث ستتعرض شخصيات سياسية وغير سياسية لهذه الأعمال الإجرامية. وأشارت إلى أن الحزن سيعم مساحات واسعة في لبنان بسبب رحيل رئيس سابق، وسيحدث ذلك في الفترة من عام 2023 إلى 2024.

وتوقعت أيضًا دخول طائرة مجهولة إلى الأجواء اللبنانية وتحليقها في سماء لبنان بشكل مقلق لفترة قصيرة، وأشارت إلى أن الجميع سيشعرون بالدهشة عند معرفة هوية هذه الطائرة.

وحذرت من حدوث فوضى في أحد شوارع بيروت قد تؤدي إلى اندلاع أعمال شغب وغضب، وأكدت أن الجيش سيتصدى بقوة لمنع تفاقم الأوضاع، خاصة في حال ارتفاع سعر الدولار مرة أخرى وتسجيل رقم قياسي.