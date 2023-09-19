انت الان تتابع خبر الحزن والبكاء يخيم على الأرضية القطرية .. وفاة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بهذه الطريقة يصدم الجميع.؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول أخبار واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، تتحدث عن وفاة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. ووفقًا لهذه الأخبار، تعرض الأمير لسكتة قلبية صباح أمس الجمعة وتوفي بسببها. ووصف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هذا الحدث بأنه "فاجعة".

في الشهر الماضي، أعلن الديوان الأميري في قطر وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، العم الأمير السابق لقطر والملقب بـ "الأمير الوالد". وعلق الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، على وفاة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، معبرًا عن حزنه الشديد لهذا الخبر واصفًا إياه بأنه "فاجعة كبيرة" للمجتمع القطري بشكل عام وللمجتمع التعليمي بشكل خاص في قطر. وأشار إلى أن إسهامات الفقيد وإرثه الثقافي والعلمي سيظلان حاضرين في مجال التعليم. وتميز الفقيد بتفانيه وتشجيعه للتفوق والإبداع في العمل التعليمي، وعمل بجد لتطوير العملية التعليمية وتوفير فرص التعلم للجميع، بهدف بناء جيل مثقف ومتعلم وقادر على تحقيق التقدم والتطور.

وقد زعمت الأخبار المتداولة أن الأمير تم نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة القطرية الدوحة، ولكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه وتوفي بعد ساعات من دخوله المستشفى.

على الرغم من انتشار خبر وفاة أمير قطر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه بعد البحث والتدقيق من محرر "بوابة الخليج" اتضح أنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة. وقد وصف أمين علماء المسلمين الخبر بأنه "فاجعة"، ولكن في الحقيقة كان يشير إلى وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني الذي توفي الشهر الماضي.

وتم تعيين الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني عم أمير قطر برتبة ملازم ثانٍ في القوات المسلحة القطرية عند تخرجه من كلية ساندهيرست العسكرية. ثم أصبح ولي العهد في 5 أغسطس 2003م، عندما قرر شقيقه الأكبر جاسم التنازل عن ولاية العهد. ومنذ ذلك الحين، تم إعداد تميم لتولي الحكم من خلال العمل في المناصب العليا للأمن والاقتصاد. وفي 5 أغسطس 2003م، عين نائبًا للقائد العام للقوات المسلحة القطرية.

روج الشيخ تميم للرياضة كجزء من جهود قطر المبذولة في تحسين مكانتها على الصعيد الدولي. في عام 2005م، أسس شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان واستثمارات أخرى. وفي عام 2006م، ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة في الدوحة. وتحت قيادته شاركت جميع البلدان في هذا الحدث للمرة الأولى في تاريخه في ذلك العام. وحصل على جائزة "أفضل شخصية رياضية في العالم العربي" عبر استفتاء في جريدة الأهرام المصرية.

وتحت قيادته، فازت قطر بحقوق استضافة بطولة العالم للسباحة 2014م (25 متر) وكأس العالم 2022. يذكر أن تميم عضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية.