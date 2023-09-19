انت الان تتابع خبر سعودي يكشف عن كنز رباني خارق اذهل الجميع فاكهة رهيبة تخفض مستوى السكر في الدم ودواء سحري للعديد من الامراض المستعصية؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور السعودي فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث السرطان، عن فاكهة شائعة تساهم في خفض مستوى السكر في الدم، وشرح طريقة تناولها.

في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أوضح الدكتور الخضيري أن الرمان هو واحد من أفضل الفواكه الموسمية التي تجمع بين الحموضة والسكريات الطبيعية الصحية. وأشار إلى أن تناول الرمان كاملاً، بما في ذلك اللب الذي يحتوي على البذور، يساهم في هضمه وتغذيته وتخفيض مستوى السكر في الدم. كما يساعد على الهضم ويغذي الجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول.

وأضاف الدكتور الخضيري أن تناول الرمان مع كوب من الزبادي أو اللبن الرائب يعتبر وجبة متكاملة غنية بالعناصر الغذائية، وأكثر فائدة. فالزبادي يكمل بعض خصائص الرمان ويعزز فوائده، ويزود الجسم بالفيتامينات والدهون والبروتينات والكربوهيدرات.