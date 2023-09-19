انت الان تتابع خبر رائد فضاء اماراتي يفجر مفاجأة الموسم الكبرى من العيار الثقيل بخصوص الاهرامات المصرية... ما قاله صادم وهذا رد الحكومة المصرية العاجلة له والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يواصل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، رحلته في محطة الفضاء الدولية، حيث نشر صورا جديدة لإحدى المناطق في مصر. وقد أضفى سلطان النيادي لمسة خاصة على هذه الصورة، حيث كتب تعليقا يعبر فيه عن إعجابه بمصر وتاريخها العريق. وقد قال في تعليقه: "هنا مصر التي تحتضن تاريخ الفراعنة وحضارتهم منذ آلاف السنين". هذا التعليق يعكس إعجاب سلطان النيادي بالثقافة المصرية وتراثها العريق.

وفي نهاية تغريدته، طرح سلطان النيادي سؤالا مثيرا للاهتمام لمتابعيه، حيث سألهم: "هل يمكنكم رؤية الأهرامات؟". هذا السؤال يشير إلى أهمية الموقع الأثري للأهرامات في مصر وشهرتها العالمية. ويعكس أيضا فضول سلطان النيادي ورغبته في مشاركة هذه التجربة المثيرة مع الجمهور.