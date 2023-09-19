انت الان تتابع خبر مي حلمي تستمر في استفزاز الشعب السعودي وتعاود الهجوم الشرس عليهم..ما قالته هذه المره تجاوز كل الحدود..تفاصيل مثيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتقدت الإعلامية المصرية مي حلمي الإعلامي الرياضي فهد الروقي بعدما طالب بإلغاء نادي النصر كحل للتعصب الرياضي.

قامت حلمي بعرض فيديو قديم للروقي خلال استضافته في أحد البرامج، حيث قال إن نادي النصر هو سبب انتشار التعصب وأن الحل الوحيد هو إلغاءه.

ردت حلمي على ذلك قائلة: "من أنت أيها الإعلامي الذي ابتكر حلاً رائعًا لوقف التعصب الكروي، وهو إلغاء نادي النصر؟! من أنت بالضبط لتقرر إلغاء نادٍ وتحديد آخر؟!"

وأضافت: "هل هذا هو الحل؟ أن تطالب بإلغاء نادٍ لا يروق لك؟ يا إعلامي، الناس تشاهدك لتوقف التعصب، فلماذا لا تدعم الجماهير تحت شعار دعم اللعبة الجميلة؟ لماذا لا تقترح نادٍ آخر؟"