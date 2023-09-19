انت الأن تتابع خبر سر مشوق يحرمني من ليلة هادئة مع زوجتي، ورد مبروك عطية الناري يكشف عن الحقيقة المذهلة التي صدمت الملايين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من بين الأسئلة المئات التي يتلقاها الشيخ مبروك عطية، صدم مواطن مصري الداعية الشهير بسؤاله الغريب. في إحدى المقابلات التلفزيونية التي يجريها الشيخ مبروك عطية، تلقى سؤالًا غريبًا من أحد المشاهدين.

وقد أجاب الشيخ على هذا السؤال بحكمة ومعرفة.تلقى الدكتور مبروك عطية، الذي يعمل أستاذًا للشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، سؤالًا غريبًا من أحد المشاهدين خلال لقائه عبر قناته الرسمية على يوتيوب. وجاء في السؤال: "زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا بعد أن أدفع لها 50 جنيهًا، فهل هذا يرضي الله؟".

رد الشيخ مبروك عطية على هذا السؤال بطريقة متزنة وحكيمة. أوضح أن الزوجة لديها حقوقها ومطالبها الشرعية، ومن بين تلك المطالب هو توفير النفقة لها. وأشار إلى أن النفقة هي حق مشروع للزوجة، ويجب على الزوج توفيرها بحسب إمكانياته ومقدرته.

وأوضح الشيخ مبروك عطية أن الزوجة لديها الحق في أن تطلب مقابل معاشرتها، ويجب على الزوج أن يكون سخيًا ومسؤولًا في تلبية هذا الطلب. ولكن في نفس الوقت، يجب على الزوج أن يتأكد من أن هذا الطلب ليس مبالغًا فيه ولا يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية.

انتهى الشيخ مبروك عطية حديثه بتذكير الزوج بضرورة أن يتصرف بعدل ومنصفية في التعامل مع زوجته، وأن يحافظ على توازن بين حقوقه وحقوقها. وعلى الزوج أن يعمل على بناء علاقة زوجية مستقرة ومتوازنة تستند إلى الحب والاحترام المتبادل.