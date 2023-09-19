انت الان تتابع خبر أم بدون رحمة ولا شفقة ذهبت لـ حضور حفل زفاف وتركت طفلتها الرضيعة في المنزل بمفردها .. وعندما عادت كانت الصدمة التي فاجات الام ولا تخطر على بال ابليس!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم نقل الرضيعة آسيا إلى مستشفى في منطقة برايتون في بريطانيا، حيث أعلن عن وفاتها عند وصولها هناك. وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن آسيا عانت من الجفاف والجوع وتوفيت بسبب الإنفلونزا والإهمال.

وتقول مساعدة الطبيب الشرعي إن هناك حاجة لمزيد من المعلومات لمعرفة ظروف رعاية الطفلة قبل وفاتها، وسيتم بدء تحقيق في هذا الأمر. وترد معلومات تفيد بأن الأم تركت ابنتها على الأقل 6 مرات من قبل.

كانت الأم تدعي أنها كانت ترعى ابنتها عندما تدهورت حالتها وتوفيت، ولكن في الحقيقة كانت بعيدة عن المنزل. حاولت الأم نسج قصة لتبرئة نفسها من الإهمال، ولكنها فشلت في ذلك.

ذكرت السلطات أن كاميرات المراقبة أظهرت أن الأم غادرت المنزل لمدة 6 أيام متتالية.