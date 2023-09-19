انت الان تتابع خبر اكتشاف أثري نادر وغير مسبوق في هذه الدولة عربية وخبراء الآثار من كل حد وصوب يهرعون إلى هذا المكان.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشتهر المنطقة العربية عموماً بأنها تزخر بالثروات الطبيعة والمعالم الأثرية النادرة التي تدل على مدى عراقة دول المنطقة. وتعد المعالم الأثرية الموجودة والمكتشفة حديثاً شاهداً على الكثير من الحضارات التي اتخذت من هذه الأرض مكاناً للعيش خلال العصور القديمة.

وحتى يومنا هذا، لا يزال خبراء علماء الآثار يعلنون عن اكتشافات أثرية نادرة وفريدة من نوعها في عدة دول عربية، بالإضافة إلى اكتشاف الباحثين العديد من المقتنيات الأثرية والكنوز والدفائن التي تعد ثروة حقيقية للدول التي تم العثور على الكنوز فيها.

وضمن هذا السياق، توصلت هيئة المسح الجيولوجية في المملكة العربية السعودية إلى اكتشاف أثري نادر وغير مسبوق جعل خبراء الآثار يهرولون لمعاينة الاكتشاف من كل حد وصوب. وقد جاء إلى المكان علماء من شتى دول العالم نظراً لأهمية الاكتشاف.

وبحسب تقارير إعلامية، أجرى مجموعة من الباحثين التابعين لهيئة المسح عمليات التنقيب والبحث وتمكنوا من اكتشاف منشآت حجرية يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

وأوضحت التقارير أن الاكتشاف النادر والمذهل تم التوصل إليه في منطقة "الجوف" التي تقع شمال المملكة العربية السعودية، والمعروفة عنها أنها منطقة تذخر بالكثير من الآثار النادرة والقيمة التي تم اكتشاف بعضها، فيما لا يزال قسم كبير منها غير مكتشف حتى اللحظة وفقاً لتقديرات علماء وخبراء الآثار.

أظهرت التقارير أن هذا الاكتشاف قد أدهش علماء الآثار في جميع أنحاء العالم ودفعهم إلى الاستعجال إلى موقع الاكتشاف لفحص ما تم العثور عليه في الواقع، وهذا يؤكد أهمية وقيمة الاكتشاف الذي تم الوصول إليه.

وأشار الخبراء إلى أن المنطقة التي تم اكتشافها تعتبر واحدة من أقدم المنشآت الحجرية التي قام الإنسان القديم ببنائها في جبل الظليات في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية.

وقد أصدر العلماء والخبراء الذين فحصوا الاكتشاف ورقة علمية أكدوا فيها أن ما تم اكتشافه يعتبر اكتشافاً نادراً ومدهشاً وفريداً من نوعه. وسيساهم بشكل كبير في مساعدة العلماء والخبراء على فهم الطبيعة ونمط الحياة التي عاشها الإنسان في القرن التاسع قبل الميلاد.

وأشار الخبراء إلى أن معرفة نمط الحياة المسيطر في تلك الفترة في منطقة معينة من العالم ستساهم بشكل كبير في فهم نمط الحياة في العديد من المناطق في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للخبراء، يعتقدون أن منطقة الجوف في شمال السعودية تعد كنزًا أثريًا وتاريخيًا يزخر بالآثار القديمة التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.

وأكد الخبراء أنهم سيوسعون عمليات البحث والتنقيب في المستقبل في منطقة الجوف، وذلك بناءً على اعتقادهم بأن هناك اكتشافات أثرية مدهشة ونادرة يمكن الوصول إليها في هذه المنطقة.