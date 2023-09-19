انت الان تتابع خبر وداعاً للكرش الكبير والزوائد الارداف.. إليكِ وصفة الموز والقرفة الفتاكة لنسف دهون البطن ووانقاص الوزن خلال أسبوع فقط... جرب ولن تندم ابداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يمكن لبعض الحميات المؤقتة أن تساعد في التخلص من دهون البطن بسرعة مذهلة، ومنها رجيم الموز والقرفة الذي يساهم في الحصول على بطن مسطح في 12 يومًا.

كما أنه يحمي صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وبعض أنواع السرطان.

وذكرت مجلة التغذية الأمريكية أن احتواء الموز على نسبة مرتفعة من الألياف يعزز الشعور بالشبع ويمنع الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية. وهذا هو أبرز ما يجب معرفته عن طريقة التخلص من دهون البطن بهذا الرجيم. فوائد الرجيم:

- يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة وتحمي من تلف الدماغ والسرطان.

- يساهم في الحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار ويحمي بالتالي صحة القلب والشرايين.

- يعتبر مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بسبب احتوائه على القرفة التي تعمل على خفض مستوى السكر في الدم.

- يساهم في محاربة الالتهابات وخصوصًا في مناطق المفاصل.

برنامج الرجيم:

يمكن تطبيق برنامج رجيم القرفة والموز لمدة 12 يوماً فقط. وبعد ذلك يجب أن تحرص على تحقيق أهم هدف وهو حرق الدهون التي تتجمع في منطقة البطن والحصول على بطن مسطح تماماً. هنا سنستعرض لك خطة الرجيم للأيام الأربعة الأولى.

اليوم الأول:

الفطور: كوب من الزبادي غير المحلى مع القليل من الشوفان والقرفة، وكوب من الشاي الأخضر بدون سكر.

في وجبة الغداء، استمتعت بقطعة من صدور الدجاج المشوية مع طبق من الخضار المشوية. هذا الطبق غني بالبروتين والألياف ويمنحني الشبع لفترة طويلة.

في وجبة الوجبة الخفيفة، تناولت كوبًا من الزبادي غير المحلى وخفيف الدسم مع القليل من العسل. هذا الوجبة الخفيفة تعطيني البروتين والكالسيوم اللازمين لجسمي.

في وجبة العشاء، استمتعت بطبق متوسط الحجم من السلطة المشكلة مع شريحة صغيرة من لحم الحبش. هذا الطبق مليء بالفيتامينات والمعادن ويساعد في الهضم والتخلص من السموم في الجسم.

في اليوم السادس، بدأت يومي بتناول بيضتان مسلوقتان بدون ملح وقطعة صغيرة من الخبز المحمص الكامل. هذا الطبق الغني بالبروتين والألياف يعطيني الشبع والطاقة لليوم.

في وجبة الغداء، تناولت طبق متوسط الحجم من صدور الدجاج المسلوقة أو المشوية في الفرن وكوب من الزبادي مع رشة من القرفة. هذا الطبق مشبع ويعطيني البروتين اللازم لجسمي.

في وجبة الوجبة الخفيفة، تناولت ثمرتان مقطعتان من الموز مع رشة من القرفة. هذه الوجبة الخفيفة تعطيني السكريات الطبيعية والطاقة اللازمة لليوم.

في وجبة العشاء، استمتعت بطبق متوسط الحجم من الفول المدمس وقطعة صغيرة من الخبز المحمص الكامل وثمرة موز. هذا الطبق مليء بالألياف والبروتين ويعطيني الشبع والطاقة لليلة.

في اليوم السابع، بدأت يومي بتناول كوب من الزبادي غير المحلى وخفيف الدسم مع الفواكه وحبوب الفطور. هذا الطبق الصحي والمشبع يعطيني الطاقة التي أحتاجها لبداية يومي.

في وجبة الغداء، تناولت قطعة متوسطة الحجم من الخبز مع شريحة صغيرة من لحم الحبش وقطع خيار وطماطم. هذا الطبق مليء بالبروتين والألياف والفيتامينات ويعطيني الشبع والتغذية اللازمة.

في وجبة الوجبة الخفيفة، تناولت كوب متوسط الحجم من مخفوق الموز مع القرفة. هذه الوجبة الخفيفة تعطيني السكريات الطبيعية والطاقة اللازمة لليوم.

في وجبة العشاء، استمتعت بطبق من شوربة غير دسمة وطبق صغير من الجمبري المحضر بطريقة صحية مع الخضار المطهوة على البخار. هذا الطبق مليء بالفيتامينات والمعادن ويساعد في الهضم والتخلص من السموم في الجسم.

في اليوم الأول، في وجبة الفطور، أخذت كوبًا من الزبادي غير المحلى مع الشوفان والقرفة. هذا الطبق الصحي والمشبع يعطيني الطاقة التي أحتاجها لبداية يومي.

أما في وجبة الغداء، استمتعت بقطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي بدون دهون، وكوب من مخفوق الموز. هذه الوجبة الخفيفة واللذيذة تحتوي على البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسمي.

في وجبة العشاء، قمت بتناول طبق من الخضار المشوية مع قطعة متوسطة الحجم من الخبز الأسمر. هذا الطبق اللذيذ والمغذي يعطيني الشعور بالامتلاء والراحة بعد يوم طويل.

في الوجبة الخفيفة، استمتعت بطبق من قطع الموز مع القرفة. هذه الوجبة اللذيذة والمغذية تعطيني السكريات الطبيعية التي يحتاجها جسمي.

اليوم الثاني:

في وجبة الفطور، استمتعت بقطعة من التوست المحمص الكامل وطبق متوسط الحجم من الخضار المشوية. هذه الوجبة الخفيفة والمشبعة تعطيني الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمي للحفاظ على صحته.

في وجبة الغداء، استمتعت بقطعة متوسطة الحجم من الجبنة قليلة الدسم، وكوب من الزبادي غير المحلى مع الموز والقرفة. هذه الوجبة اللذيذة والمشبعة تعطيني البروتينات والكالسيوم التي يحتاجها جسمي للحفاظ على قوته وصحته.

في الوجبة الخفيفة، استمتعت بكوب متوسط الحجم من مخفوق الموز والقرفة مع ملعقة صغيرة من العسل. هذه الوجبة اللذيذة والمغذية تعطيني السكريات الطبيعية والطاقة التي يحتاجها جسمي.

في وجبة العشاء، قمت بتناول طبق صغير من الأرز الأسمر المطهو على البخار، وحبة بطاطا مشوية أو مسلوقة، وكوب من خلاصة نباتية. هذه الوجبة الصحية والمشبعة تعطيني الكربوهيدرات والألياف التي يحتاجها جسمي للحفاظ على نشاطه وحيويته.

اليوم الثالث:

في وجبة الفطور، استمتعت بتناول بيضتين مسلوقتين وكوب من الزبادي غير المحلى مع الشوفان وقطعة من الموز والقرفة. هذه الوجبة اللذيذة والمشبعة تعطيني البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها جسمي للحفاظ على قوته وصحته.

في وجبة الغداء، قمت بتحضير سلطة مشكلة مع قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي. كانت وجبة خفيفة ومنعشة. قمت أيضًا بتقطيع موزة ورشة قرفة عليها. هذه الوجبة اللذيذة والمشبعة تعطيني البروتينات والأحماض الدهنية الصحية التي يحتاجها جسمي.

أما في وجبة العشاء، اخترت قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم مع القرفة، وقطعة صغيرة من الخبز، وكوب من الشاي غير المحلى. هذه الوجبة الخفيفة واللذيذة تعطيني البروتينات والكالسيوم التي يحتاجها جسمي للحفاظ على قوته وصحته.

في اليوم الرابع:

في وجبة الفطور، استمتعت بقطعة من التوست المحمص وملعقة طعام من زبدة الفستق مع حبة تفاح. هذه الوجبة اللذيذة والمشبعة تعطيني البروتينات والألياف التي يحتاجها جسمي للحفاظ على نشاطه وحيويته.

في اليوم التاسع، قمت بإعداد سلطة مشكلة مع عصير الليمون وزيت الزيتون، وقمت بتحضير طبق من العدس المطهو مع الأرز. وكانت وجبة خفيفة تتكون من كوب من الشاي غير المحلى وكوب من الزبادي بدون سكر مع الشوفان وقطعة من الموز والقرفة.

أما في وجبة العشاء، قمت بتحضير طبق صغير من المعكرونة وطبق من الخضار المطهوة على البخار أو المشوية.

في اليوم العاشر، استمتعت بكوب من الزبادي غير المحلى مع بذور الكتان وقطعة من الموز والقرفة، وكوب من القهوة أو الشاي بدون تحلية.

في وجبة الغداء، اخترت قطعة من الخبز الكامل وطبق متوسط الحجم من شوربة من دون دسم، وحبتين صغيرتين من البطاطا المشوية أو المسلوقة بدون ملح. وكانت وجبة خفيفة تتكون من طبق يحتوي على قطع موز مع رشة قرفة وملعقة عسل صغيرة.

أما في وجبة العشاء، قمت بتحضير طبق متوسط الحجم من الفاصولياء المطهوة بطريقة صحية مع ملعقتي طعام من الأرز البني.

في اليوم الحادي عشر، استمتعت بقطعة صغيرة من الخبز المحمص الكامل، وكوب من الزبادي بدون سكر مع بذور الشوفان والموز ورشة قرفة. أما في وجبة الغداء، فاخترت كوبًا كبيرًا من شوربة قليلة الدسم وشريحتين صغيرتين من الدجاج المشوي بدون دهون.

وجبة خفيفة: مشروب مثلج مصنوع من الموز والقرفة. يمكن تحضيره بسهولة في المنزل ويعتبر خيارًا صحيًا لوجبة خفيفة في فصل الصيف.

العشاء: يتضمن طبق سلطة متوسط الحجم، مع قطعة صغيرة من جبنة خفيفة الدسم وقليل من زيت الزيتون والاعشاب المنكهة. هذا العشاء يحتوي على مزيج مثالي من البروتين والألياف والدهون الصحية.

اليوم الأخير يبدأ بفطور بسيط يتضمن كوباً من الشاي أو القهوة بدون سكر، وكوباً من الحليب مع حبوب الفطور، وثمرة موز مع رشة قرفة. وفي الغداء، يمكن تناول طبق صغير من شرائح الحبش المشوية مع طبق سلطة. وكوجبة خفيفة، يمكن تناول قطعتين من الموز مع رشة قرفة.

في العشاء، يتضمن شوربة قليلة الدسم مع كوب من الشاي المنعش بالقرفة. يعتبر هذا العشاء خفيفًا ومنخفضًا في السعرات الحرارية.

بعد الانتهاء من هذا الرجيم، ستلاحظ نتائج مذهلة في تخسيس منطقة البطن. ومع ذلك، يجب أن تستمر في الاهتمام بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن يخلو من الدهون الضارة والسكر، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على الوزن المثالي والصحة العامة.