انت الان تتابع خبر سيدة سبعينية تهز الاراضي السعودية وتحتفل بحصولها على البكالوريوس مع مرتبة الشرف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت السيدة السعودية الكبيرة سلوى العماني، البالغة من العمر 70 عاماً، عن قصة تخرجها من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف. وعبرت العماني عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لمدة 46 عاماً.

وأفادت العماني أنها تخرجت من المرحلة الثانوية بتقدير ممتاز عندما كانت في سن السابعة عشرة. وعندما قررت متابعة دراستها الجامعية، تقدمت إلى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتم قبولها بشكل رسمي في تخصص الكيمياء.

وأضافت العماني أن حياتها اتخذت منعطفًا آخر، ولم تتمكن من تحقيق هذا الهدف في سن مبكرة بسبب انشغالها بالزواج والحياة العائلية. وبعد مرور 46 عامًا، قررت في عام 2016 البحث عن سبل العودة إلى مقاعد الدراسة لاستكمال تعليمها.

وأوضحت العماني أنها بعد محاولات مستمرة وتواصل مستمر مع إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، وبسبب إصرارها الشديد على استكمال دراستها، حصلت على موافقة إدارة التعليم للعودة إلى المدرسة مرة أخرى. ولكن كانت هناك شرطًا واحدًا، وهو أن تعيد دراسة المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. ولم تتردد العماني في قبول هذا الشرط واستمرت في مسيرتها التعليمية.