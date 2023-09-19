انت الان تتابع خبر العالم على كف عفريت .. العرافة الشهيرة بابا فانجا تفجر تنبؤات مخيفة ومرعبة .. هذا ما ينتظرنا في الشهور القادمة القاتلة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توقعات العرافة العمياء بابا فانجا لعام 2023، ولقد حظيت هذه التوقعات بشعبية كبيرة حيث تحقق العديد من توقعاتها في الماضي بشكل دقيق، مما جعلها مصدر ثقة للأشخاص الذين يهتمون بمعرفة المستقبل.

فقد توقعت بابا فانجا في السابق وفاة الأميرة ديانا وحدوث هجمات 11 سبتمبر وخسارة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، ولقد تحققت العديد من توقعاتها الأخرى أيضًا.

وفيما يلي بعض توقعات بابا فانجا لعام 2023:

- سيعاني العالم من نقص المياه نتيجة التلوث المتزايد في الأنهار.

- ستشهد درجات الحرارة في الهند ارتفاعًا لتصل إلى 50 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى هجوم الجراد في البلاد.

- ستتعرض الأرض لغزو من قبل كائنات فضائية، حيث سيصل كويكب يدعى "أومواموا" وسيقوم بإرسال كائنات فضائية لمحاربة البشر.

- سينشأ فيروس قاتل في سيبيريا يؤدي إلى هلاك البشرية.

- ستشهد العديد من البلدان الآسيوية وأستراليا فيضانات وزلازل عنيفة.

- ستسيطر التكنولوجيا على البشر وستكون هذه السيطرة خطيرة حيث ستتداخل الخيال والواقع.